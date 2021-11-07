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سقوط مُسجلة خطر بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

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سقوط مُسجلة خطر بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية سقوط مُسجلة خطر بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط سيدة بتهمة النصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم في المواد الغذائية بالإسكندرية.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين وثلاثة أشخاص آخرين بمحافظة الإسكندرية، بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام إحدى السيدات، لها معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامى في مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم، من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين، والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح مالية بالمخالفة للقـانــون، وتمكنت من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة بلغت مليون جنيه، إلا أنها توقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها وإستيلائها على كامل المبالغ المالية دون رد.

بتكثيف التحريات تبين أن المتهمة المذكورة محبوسة حالياً على ذمة إحدى القضايا سرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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