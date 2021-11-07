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أعلنت أجهزة الأمن ضبط مقاول هارب من تنفيذ 108 أحكام قضائية في القاهرة، بإجمالى حبس 121 سنة وغرامات مالية أكثر من 16 مليون جنيه.

وقالت «الداخلية»، في بيان اليوم الأحد : «في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول- مقيم بمحافظة القاهرة) مطلوب التنفيذ عليه في عدد (108) أحكام بإجمالي حبس 121 سنة، وغرامات مالية قدرها (16137200 جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».