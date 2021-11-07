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ضبط مقاول هارب من تنفيذ 108 أحكام قضائية في القاهرة

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ضبط مقاول هارب من تنفيذ 108 أحكام قضائية في القاهرة ضبط مقاول هارب من تنفيذ 108 أحكام قضائية في القاهرة

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أعلنت أجهزة الأمن ضبط مقاول هارب من تنفيذ 108 أحكام قضائية في القاهرة، بإجمالى حبس 121 سنة وغرامات مالية أكثر من 16 مليون جنيه.

وقالت «الداخلية»، في بيان اليوم الأحد : «في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول- مقيم بمحافظة القاهرة) مطلوب التنفيذ عليه في عدد (108) أحكام بإجمالي حبس 121 سنة، وغرامات مالية قدرها (16137200 جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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