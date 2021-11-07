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الليلة.. مدحت صالح يحيي ثاني حفلاته بمهرجان الموسيقى العربية

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الليلة.. مدحت صالح يحيي ثاني حفلاته بمهرجان الموسيقى العربية الليلة.. مدحت صالح يحيي ثاني حفلاته بمهرجان الموسيقى العربية

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تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ30 بحفل، على خشبة مسرح مكتبة الاسكندرية، الليلة الأحد، للنجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم حفلا ويسبقه فاصلا للفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية وفقرة موسيقية لعازف القانون العراقى فرات قدروى وفرقة ضفاف دجلة.

وفي سياق أخر يشهد مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية الاحتفال بمئوية عملاق الطرب اللبنانى وديع الصافى، ويحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة كل من نجله انطون وديع الصافى، معين شريف واميرة احمد، ثم يقدم المطرب محمد محسن حفلا بقيادة المايسترو احمد عامر يتضمن مجموعة من مؤلفات التراث إلى جانب عدد من اعماله الخاصة يسبقه فاصلا للمطربة ايات فاروق.

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبدالوهاب السيد حفلا لفصل الايقاع الشرقى تدريب سعيد الارتيست. وفى الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفلا ضمن سلسلة وهابيات ويحييه النجم محمد الحلو بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو فاروق البابلى ومشاركة كل من يحيى عبدالحليم وريم كمال.

مدحت صالح خلال حفل الأوبرا
- صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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