★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

توافدت حشود ضخمة، إلى مسقط رأس ماريليا ميندونسا، غداة مصرعها في حادث تحطم طائرة قرب شلال في محيط ولاية مينا جيرايس الواقعة في جنوب شرق البرازيل، عن عمر يناهز 26 عاماً.

وتم نقل جثمان الراحلة، إلى مسقطها جويانيا، عاصمة ولاية جوياس (وسط البرازيل)، حيث توافد المعجبون بها بأعداد كبيرة للمشاركة في أمسية وداعية كبيرة لها في أحد ملاعب المدينة، وقد اصطف المشاركون في طوابير منذ الفجر، للتمكن من دخول الملعب الذي يتسع لنحو 15 ألف متفرج، فيما توقع حاكم ولاية جوياس رونالدو كايادو أن يصل العدد الإجمالي للحضور إلى 100 ألف شخص، قبل ساعات من تشييع جثمانها، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وقال الطالب دافي دييميس ليناريس الذي اجتاز مسافة 130 كيلومتراً ليشارك في تأبين المغنية الشابة «جئنا لوداع ماريليا ميندونسا ولشكرها على تمضية هذه السنوات وهي تغني لنا وتجعل قلوبنا تطير».

أما ماثيوس ألفيس (22 عاماً) فقال «إنه شعور قوي لدرجة أننا لا نعرف كيف نعبر عنه.. إنه ألم هائل لجميع البرازيليين».

ورأى غوستافو لاسيردا البالغ 16 عاماً «إنها خسارة كبيرة، إنها صدمة لدرجة أنني لا أملك كلمات لوصفها».

وتحظى ماريليا ميندونسا بشعبية كبيرة في البرازيل، ولها 39 مليون متابع على إنستجرام و22 مليون مشترك على قناتها في يوتيوب، فهي نجمة نوع موسيقي يُعرف باسم «سيرتانيجو» قريب من موسيقى الكانتري ومحبب جدا في البرازيل.

ولقِبت المغنية الشابة بـ«ملكة المعاناة» إذ اشتهرت بأغنياتها ذات النصوص الشعرية عن الحب وأحزانه، وكذلك عن تحرير المرأة.

وأبدت شخصيات برازيلية عدة، حزنها لوفاة المغنية التي بدأت مسيرتها سنة 2014، وكانت من أوائل النساء اللواتي حققن نجاحًا في موسيقى «سيرتانيجو» التي يهيمن عليها تقليديًا المغنون الذكور.

وكتب نجم كرة القدم البرازيلي نيمار عبر تويتر «أرفض أن أصدق ذلك، أرفض».

كذلك كتب الموسيقي كايتانو فيلوزو «أنا أبكي وأظن أنني لا أستطيع تصديق ذلك».

وأشاد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بالمغنية واصفا إياها بأنها «إحدى أهم الفنانات في جيلها».

وقبيل الحادثة، نشرت المغنية عبر الشبكات الاجتماعية تسجيلا مصورًا يظهرها تصعد إلى الطائرة ثم تتناول الطعام في داخلها، معلنة عن «نهاية أسبوع مليئة بالحفلات»، إذ كانت في طريقها لاحياء حفل قبل وقوع هذا الحادث.

وأودت الحادثة أيضا بحياة منتج المغنية وعمّها والطيّارين اللذين كانا يقودان الطائرة، التي رجحت السلطات أن تحطمها ربما نجم عن اصطدامها بعمود كهرباء قرب مطار كاراتينجا، لكن من غير المعروف ما إذا كان الاصطدام هو الذي أدى إلى سقوطها، أم أنها كانت أصلاً بدأت بالسقوط.