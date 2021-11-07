أكثر من مليون طالب وطالبة بـ"تعليم الرياض" يحتفون غداً بالذكرى السابعة للبيعة

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أوبريت وطني وعروض فلكلورية شعبية ومسرحية ومنتدى حواري لمنجزات خادم الحرمين

يحتفي أكثر من مليون طالب وطالبة في مدارس منطقة الرياض، غداً الاثنين الموافق الثالث من ربيع الآخر للعام 1443هـ، بالذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- مقاليد الحكم في المملكة.

ويأتي الاحتفاء بذكرى البيعة ابتهاجًا بالمناسبة الوطنية الغالية للتعبير عن معاني المحبة والولاء والوفاء للمليك، وترسيخًا لقيم الاعتزاز والانتماء لبلد الخير والعطاء المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة، أوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن الاحتفاء بذكرى البيعة في جميع المدارس الحكومية والأهلية، من خلال إبراز الإسهامات والأعمال الجليلة لخادم الحرمين الشريفين في الجوانب الإنسانية والخيرية وجهوده حفظه الله في خدمة الحرمين الشريفين ونشر تعاليم الإسلام والوسطية والدفاع عن الدين والوطن ونُصرة الشعوب، إضافة إلى جهوده في مختلف المجالات التنموية وما تحقق في عهده الميمون من نهضة عمرانية وثقافية وحضارية.

وأشار "الوهيبي" إلى أن فعاليات الاحتفاء بالبيعة ستنطلق على مدى أربعة أيام بدءًا من الاثنين الموافق للثالث من ربيع الآخر 1443هــــ عبر المنصات الرقمية في جميع المدارس، مؤكدًا على إيلاء المناسبة الرعاية والاهتمام لتحقيق الأهداف التربوية والوطنية لبرنامج الاحتفاء.

من جانبه، أوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنّام أن برنامج الاحتفاء سيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التي تعبّر عن مشاعر الولاء لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين-أيده الله- والانتماء لوطننا الشامخ والفخر والاعتزاز بمنجزاته على يد رجاله المخلصين.

وكشف "الغنّام" أن برنامج الاحتفاء سيشتمل على أوبريت وطني وعروض فلكلورية شعبية ومسرحية، وسيجري إقامة منتدى حواري -عن بُعد- بمشاركة شخصيات عامة من الجنسين للحديث عن سيرة خادم الحرمين والمنجزات المتحققة خلال عهده الميمون، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق مسابقة تحدي " بيعة وولاء " في نسختها الثانية بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، إضافة إلى إقامة برنامج تفاعلي لطلاب وطالبات رياض الأطفال والطفولة المبكرة يشتمل على ورش رسم وخط عربي وفقرات إلقاء وطنية معبرة، كما سيتم بث رسائل ومشاركات الطلاب والطالبات عبر منصات ووسائل التواصل المختلفة للتعليم.