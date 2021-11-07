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حسين الشحات يوجه رسالة لمحمد أبو تريكة في عيد ميلاده

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حسين الشحات يوجه رسالة لمحمد أبو تريكة في عيد ميلاده حسين الشحات يوجه رسالة لمحمد أبو تريكة في عيد ميلاده

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وجه لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حسين الشحات رسالة مهمة وتهنئة إلى الأسطورة محمد أبو تريكة لاعب وسط منتخب والنادي الأهلي السابق بمناسبة عيد ميلاده.

ويحتفل أبو تريكة اليوم بعيد ميلاده وسط سلسلة من رسائل الحفاوة والتهنئة للاعب صاحب التاريخ الكبير في الكرة المصرية.

ونشر حسين الشحات صورة له وهو طفل صغير بجانب محمد أبو تريكة حيث كان اللاعب مثثله الأعلى حسبما صرّح في أكثر من مناسبة.

وكتب حسين الشحات فوق الصورة : كل سنة وأنت طيب يا معشوق يا الجماهير يا مايسترو.

وكان حسيم الشحات قد شارك يوم الجمعة في فوز الأهلي الكبير على بنتيجة 5/3 ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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