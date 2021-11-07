سقوط عصابة تخصصت في النصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى

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تمكنت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابى تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال مواقع التواصل الإجتماعى.

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تفيد تعرض العديد من الأشخاص مستخدمى الهواتف المحمولة ومرتادى شبكات التواصل الإجتماعى لوقائع إحتيال من قِبل (إحدى السيدات) والإستيلاء على أموالهم بزعم أن لديها مبالغ مالية مرسلة لها من الخارج وترغب في إستثمارها بالبلاد وذلك مقابل حصولهم على نسبة مالية. 

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء ذلك النشاط ( 3 أشخاص «أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول») وقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء صفحات إلكترونية إحتيالية «بإسم إحدى السيدات» على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى والتعارف على المواطنين وإيهامهم بأنها تمتلك مبالغ مالية طائلة «عملة أجنبية» وترغب في إرسالها للمجنى عليهم بقصد إستثمارها داخل البلاد في أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية، وحتى يتمكنوا من إقناع ضحاياهم يقوموا بإرسال مقاطع فيديو «مفبركة» لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من العملة الأجنبية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التي ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد، ثم يقوموا بالإتصال بالمجنى عليهم منتحلين صفة مندوبى شركة الشحن الدولية وأن المبلغ المالى المراد إستثماره وصل للبلاد طالبين منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم (تخليص جمركى – شحن – رسوم إدارية) في أحد الحسابات البنكية الخاصة بهم.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على (مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى – عدد 4 هواتف محمولة) بفحص الهواتف المضبوطة فنياً تبين أنها محملة بـ (صفحات إلكترونية إحتيالية على «الإنترنت» بروابط إيميلات إلكترونية وأرقام الهواتف الخاصة بالمتهمين- محادثات نصية على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى تؤكد نشاطهم الإجرامى- برامج خاصة بتعديل الصور وإدخال كتابات عليها يستخدمونها في عمليات الإحتيال- صور إيداعات نقدية من عدة أشخاص بمبالغ مالية).

 كما أمكن الإستدلال على عدد (12) مواطن من المجنى عليهم وبإستدعاء أحدهم قرر قيام المتهمين بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه، وبمواجهة المتهمين أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامهم بتحويل المبالغ المالية حصيلة نشاطهم الإجرامى إلى حسابات بنكية خارج البلاد.  تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.