دراسة تحليلة عن مركز رئيس الجمهورية وسلطاته الدستورية.. العلاقة بين الأمن القومى والتهديد علاقة تأثير متبادل.. و«المواجهة» تتوقف على مركز الرئيس في الدستور

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دؤاسة قانونية أعدها المستشار الدكتورمحمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان «مركز رئيس الجمهورية وسلطاته الدستورية من أكبر مصادرة قوة الدولة لحماية أمنها القومى» أن السلطات والصلاحيات التي يمتلكها رئيس الجمهورية في النظام السياسي هي من أبرز ما يتعلق بمركز الرئيس وتأثيره على قوة الدولة، فكلما منح الدستور لرئيس الجمهورية سلطات وصلاحيات واسعة ومؤثرة كلما امتلك الرئيس دوراً بارزاً ومؤثراً يعبر عن قوة الدولة , وكلما قلص الدستور سلطات رئيس الدولة وجعلها قليلة أو ضعيفة أو تشريفية غير فعلية كلما تضاءل دوره في الدولة , وبالتالى يعبر ذلك عن ضعف الدولة , وبهذه المثابة هناك علاقة طردية بين سلطات الرئيس الدستورية وبين قوة الدولة ذاتها .

وأضافت الدراسة التي تحدث عنها خفاجي خلال فعاليات الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان «تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها» تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن

الأمن القومى حقيقة متغيرة ديناميكية وليس مفهوماً استاتيكياً جامداً وسلطات رئيس الجمهورية الدستورية جعلت مصر دولة فاعلة وليست متفاعلة، إن مكانة مصر الاقليمية والدولية التي استعادتها في مرحلة بالغة الصعوبة التي فرضت عليها التزامات وتبعات بالاندماج والمشاركة في القضايا الكبرى تنعكس أثارها على الشأن الداخلى سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً , واتخذت الكثير من التدابير والسياسات لضمان مستويات مقبولة من الاحساس بالأمن والطمأنينة والاستقرار , وبما يعزز من التمساك والتضامن الاجتماعى والحفاظ على الكيان الذاتى للدولة المصرية باتباع سياسات تريد الدولة من ورائها الحفاظ على كيانها وسلامتها ضد أي نوع من التهديدات سواء كانت داخلية أو وخارجية للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية .

وعلى هذا النحو فإن مركز رئيس الجمهورية وسلطاته الدستورية من أكبر مصادر قوة الدولة لحماية أمنها القومى ،والأمن القومى حقيقة متغيرة تبعاً لظروف الزمان والمكان ووفقاً لاعتبارات داخلية وخارجية فهو ليس مفهوماً استاتيكياً جامداً بل هو مفهوم ديناميكى متحرك , وهذه الصفة المتغيرة لمفهوم الأمن تقتضى أن تكون سلطات رئيس الجمهورية الدستورية معبرة عن ذلك التغير لتكون الدولة اَمنة فلا تضطر إلى التضحية بمصالحها المشروعة , وتكون أيضاً قوية وقادرة على حماية مصالحها العليا .وهو ما يجعل مصر دولة فاعلة وليست متفاعلة.

وأشارت الدراسة إلى أن الغزو العسكرى لم يعد هو المصدر الوحيد لتهديد الأمن القومى في الفكر الحديث والعلاقة بين الأمن القومى والتهديد علاقة تأثير متبادل، وتحديد مصادر التهديد الفعلى والتهديد المحتمل والفردى والجماعى والإقليمى تتوقف على مركز الرئيس في الدستور , لقد بات من المفاهيم الكبرى للأمم المتقدمة أن صياغة نظرية الأمن القومى لكل دولة , تتوقف على عدة عوامل أساسية سياسية وإقليمية ودولية واقتصادية وجغرافية وعسكرية وبشرية أيضاً , والعلاقة بين الأمن القومى والتهديد علاقة تأثير متبادل , فتحديد مصادر التهديد ومخاطره , والتهديد الفعلى والتهديد المحتمل والفردى والجماعى والإقليمى , والباعث على استشعارهما يستدعى اتخاذ إجراءات للحفاظ على الأمن القومى .

وانهت الدراسة إلى أن سلطات رئيس الجمهورية الدستورية هي التي جعلت مصر تحقق نتائج مبهرة على صعيد الأمن القومى المصرى والعربى أيضاً اتبعت فيها استراتيجيات مرنة متعددة الأبعاد لمواجهة تلك التهديدات المتغيرة، وهذه الصفة المتغيرة اللصيقة بمفهوم الأمن القومى هي التي تستلزم أن تكون النصوص الدستورية المانحة لاختصاصات رئيس الجمهورية معبرة عن الحاجات الفعلية لمصالح الدولة العليا ولا تغيب عنها.