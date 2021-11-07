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مواعيد البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية على قناة مدرستنا (التفاصيل)

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مواعيد البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية على قناة مدرستنا (التفاصيل) مواعيد البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية على قناة مدرستنا (التفاصيل)

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد عرض البرامج التعليمية الخاصة بمناهج طلاب الصفوف من الاول الاعدادى وحتى الصف الثالث الإعدادي، المقرر اذاعتها على قناة مدرستنا من اليوم الأحد من ٧ نوفمبر حتى ١٣ نوفمبر 2021 بالإضافة إلى مواعيد الإعادة.

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لمن يهمه الامر متابعة البرامج التعليمية الخاصة بمناهج طلاب المرحلة الإعدادية على قناة مدرستنا التعليمية تليفزيونيا من خلال: تردد القناة: 12303 أفقي، معدل ترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6

وأعلنت قناة «مدرستنا» أنه يمكن تحميل مواعيد عرض البرامج التعليمية للصفوف الاعدادية بجودة عالية من خلال اللينك التالي:

https://drive.google.com/.../1f-y4oYQTBc9i9BxdFy...

تعرف على مواعيد البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية على قناة مدرستنا
تعرف على مواعيد البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية على قناة مدرستنا
تعرف على مواعيد البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية على قناة مدرستنا
تعرف على مواعيد البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية على قناة مدرستنا
تعرف على مواعيد البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية على قناة مدرستنا
تعرف على مواعيد البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية على قناة مدرستنا

المصرى اليوم

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