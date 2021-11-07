ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

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تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (مبلغ مالى «مجهول المصدر»- 2 هاتف محمول). 

بمناقشتهما عن مصدر المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما وما أسفر عنه الفحص إعترفا أنهما تمكنا من سرقة مركبة «توك توك» من منطقة دارالسلام بالقاهرة بأسلوب «توصيل الاسلاك»، وعقب ذلك قاما بالتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما «سيئ النية» وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيعها. 

أمكن التوصل للمجنى عليه (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله قرر بإكتشافه واقعة السرقة وعدم قيامه بتحرير محضر. 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العميل سيئ النية المشار إليه وأمكن ضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وتم بإرشاده ضبط مركبة «التوك توك» المستولى عليها بمكان إخفائها، كما تم بإرشاده ضبط عدد (2 مركبة «توك توك»- 3 دراجة نارية) أقر بشرائهم من المتهمان مقابل مبالغ مالية، وعلمه بكونهم من متحصلات وقائع سرقة.. وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على مركبة «التوك توك» وإتهمهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.