القيادة الكويتية تهنئ خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم

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أشادت بالأواصر الأخوية والتاريخية التي ترتكز عليها العلاقات الوطيدة بين البلدين

هنّأ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وأشاد بالأواصر الأخوية والتاريخية التي ترتكز عليها العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، معبّراً عن بالغ الإشادة بما تشهده المملكة في عهده الميمون من إنجازات تنموية بارزة في مختلف المجالات، سائلًا المولى -عزّ وجلّ- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين، موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء وخدمة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية، وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما هنّأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح؛ ولي العهد بدولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم، مشيداً بما حقّقته المملكة في عهده الزاهر من إنجازات تنموية في مختلف الميادين، داعياً الله أن يديم على خادم الحرمين الشريفين، موفور الصحة وتمام العافية ويحقّق للمملكة كل الرقي والازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة.

وهنّأ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بهذه المناسبة.