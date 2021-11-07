بلومبيرغ: هوليوود في السعودية.. خطط طموحة لتصبح واجهة سينمائية في الشرق

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تصوير فيلمَي "قندهار" و"محارب الصحراء" بالسعودية .. تحول ثقافي كبير

منذ عام 2018 بدأت المملكة خطة طموحة لتطوير صناعة السينما بالبلاد، باستثمار 64 مليار دولار في صناعة الترفيه الناشئة كجزءٍ من جهدٍ أوسع لتنويع اقتصادها والعمل؛ لتصبح مركز صناعة السينما الأول في الشرق الأوسط.

ووفقاً لتقرير "بلومبيرغ"، يتم تصوير فيلم الأكشن "Desert Warrior" (محارب الصحراء) بالكامل في المملكة، وكذلك فيلم "Kandahar" (قندهار) الذي سيتم تصويره خلال الشهر الجاري في منطقة العلا.

وقال ستيفن ستراشان؛ مفوّض إدارة الأفلام في المنطقة "لقد بدأنا من الصفر، ولدينا طموحات كبيرة لبناء العلا كوجهة سينمائية دولية".

وتابع "أعتقد أن الناس لديهم انطباع خاطئ عن السعودية في بعض الأحيان.. هي دولة متطورة وتتطور والناس مهتمون بالتحول الثقافي فيها وهوليوود تنتظر ظهور فيلم قندهار".

وتتوجّه هوليوود إلى السعودية، التي طالما اتجهت إلى الأردن والمغرب في أوقات سابقة لتصوير بعض الأفلام التي تجري أحداثها في الشرق الأوسط أو استغلالاً لصحاريها في تصوير أفلام الخيال العلمي.