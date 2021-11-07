بالصورة.. بعد توقف 7 سنوات.. استئناف العمل على الطريق البري بين السعودية والنجف العراقية

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طوله 239 كلم يُنفذ على مراحل 50 كم في كل مرحلة.. بعد توقفه منذ عام 2014

عاد العمل على طريق الحج البري الرابط بين محافظة النجف العراقية والمملكة العربية السعودية أمس السبت، بعد توقف المشروع منذ عام 2014، وفقاً لمحافظ النجف لؤي الياسري.

وقال الياسري؛ لوكالة الأنباء العراقية "واع": "نعلن عودة العمل بطريق الحج البري بعد توقفه منذ عام 2014"، لافتاً إلى أن "المشروع يعد من المشاريع الإستراتيجية المهمة؛ كونه يمثل الطريق القديم للحج البري".

وأضاف، أن "عودة الحياة لهذا الطريق تنعكس ايجاباً على العراق وعلى مدينة النجف؛ كونه يمثل بوابة العراق الى السعودية، وكذلك الى دول الخليج العربي"، محمّلاً وزارة الاسكان والإعمار "مسؤولية تأخر تنفيذ المشروع".

وأشار الياسري؛ إلى عديد من الأسباب التي أدت الى تأخر تنفيذ المشروع؛ منها الأزمة المالية وجائحة كورونا.

ويبلغ طول الطريق 239 كم، وسيتم تنفيذه على عدة مراحل، حيث سيتم تنفيذ 50 كم في كل مرحلة.