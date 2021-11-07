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الجامعة اليابانية تعلن عن تخصصات منح علماء الجيل القادم (رابط التقديم)

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الجامعة اليابانية تعلن عن تخصصات منح علماء الجيل القادم (رابط التقديم) الجامعة اليابانية تعلن عن تخصصات منح علماء الجيل القادم (رابط التقديم)

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أعلن الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الاكاديمية والتعليم، عن تخصصات منح علماء الجيل القادم لمنح درجة الماجستير بالجامعة اليابانية، موضحًا أن التخصصات في كلية الهندسة تتضمن الالكترونيات والاتصالات، هندسة وعلوم الحاسب، هندسة الميكاترونيات والروبوتات، الهندسة الصناعية وإدارة النظم، هندسة وعلوم المواد، هندسة مصادر الطاقة، الهندسة البيئية، الهندسة الكيميائية، والبتروكيماويات، هندسة القوى الكهربية.

إلى جانب الأتصالات اللاسلكية الذكية، الرؤية باستخدام الحاسب والوسائط المتعددة، النقل اللاسلكي للقدرة، النظم المدمجة الالكترونيات النانونية والفوتونات، النانوية هندسة البيانات، أمن المعلومات السيبراني، علم الأعصاب الحسابي والروبوتات الإدراكية، لنمذجة والمحاكاة ،هندسة الحوسبة الكمية.

وأضاف أن المنح في معهد العلوم الأساسية والتطبيقية في تخصصات علوم النانو، البيوتكنولوجي، الرياضيات الحسابية والتطبيقية، مواد الطاقة، البيئة الفضائية.

أما كلية الإدارة الدولية والانسانيات فالمنح في المحاسبة ونظم المعلومات، كما تضمن المنح في علوم التراث، إدارة المتاحف وعلوم ترميم الأثار.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن التقدم على الرابط التالي: http://sng.asrt.sci.eg وللتواصل على البريد الإلكتروني: sng@asrt.sci.eg.

المصرى اليوم

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