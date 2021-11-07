أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى هيجل 14 نوفمبر 1831 -
«زى النهارده» وفاة الفنان سمير حسنى 14 نوفمبر 2012 -
«زي النهارده» إقالة محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر 14 نوفمبر 1954 -
الزمالك عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس» -
نجل أحمد شوبير : شيكابالا اللاعب الوحيد اللي دعمني -
«طلب رحيل هذا اللاعب» .. سيف زاهر يكشف تفاصيل جلسة موسيماني مع الخطيب -
أشرف قاسم: المنتخب تأثر بغياب طارق حامد .. وتغييرات كيروش «غريبة» -
عاجل | تصحيح آلي للحد من تداول الأوراق في الامتحانات -
«بنت من شبرا ».. «رانيا» تحصد «ذهبية» بطولة البحر المتوسط فى المصارعة -
كشفت عن «تصفية حسابات» من بعض المنتجين فى أعمالها .. «بشرى»: المخرجون لم يكتشفوا موهبتى حتى الآن ولم يقدمونى بالشكل اللائق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

توقيع عقد «معرض العقارات المصرية Egypt Property Expo» مع مركز معارض دبي – اكسبو 2020

Print
توقيع عقد «معرض العقارات المصرية Egypt Property Expo» مع مركز معارض دبي – اكسبو 2020 توقيع عقد «معرض العقارات المصرية Egypt Property Expo» مع مركز معارض دبي – اكسبو 2020

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار دعم استراتيجية المصرية لتصدير العقارات المصرية إلى الخارج، خاصة لدول مجلس التعاون الخليجى، وقعت شركتا «بيريزكوميونيكشنز» و«واي إيجيبت» مع مركز معارض دبى إكسبو2020 دبي عقد إقامة «معرض العقارات المصرية Egypt Property Expo» وذلك في الفترة من 20 إلى 22 يناير 2022 في مركز معارض دبي إكسبو 2020 دبي.

«إكسبو 2020 دبي»، ذلك الحدث الأبرز عالميًّا الذي يتم الإعداد له منذ سنوات ويُنتظَر أن يصل عدد زيارات زواره إلى 25 مليون زيارة خلال الفتره من بداية أكتوبر 2021 إلى نهاية مارس 2022، حيث يعرض لزواره كل ما هو جديد في كل مجالات الحياة ومدن المستقبل.

‎وأعدت الشركتان المنظمتان خطة تنظيمية وتسويقية تليق بالحدث، لجذب أكبر عدد من الزائرين للمعرض، وكذلك تم الاتفاق مع إحدى كبريات الشركات الإماراتية لإنتاج الأجنحة الخاصة بالعارضين. ‎ومن المقرر إطلاق موقع إلكترونى خاص لتغطية أحداث المعرض وعرض المنتجات العقارية الخاصة بالشركات المشاركة في المعرض، وكذلك تغطية جميع فعالياته عبر وسائل الاعلام والاعلان المختلفة لضمان تحقيق أعلى معدل من الزيارات خلال مدة المعرض.

جدير بالذكر أن معرض العقارات المصرية Egypt Property Expo هو المعرض العقارى المصرى الوحيد الذي ينطلق من داخل موقع إكسبو 2020 دبي، ويزوره يوميًّا ما لا يقل عن 100 ألف زائر من جميع أنحاء العالم. وكذلك حصلت الشركتان المنظمتان على ترخيص إقامة المعرض بكل من مدينة الرياض ومدينة جدة بالمملكة العربية وفور فتح مجال الطيران سيتم إقامة المعرض بالمملكة العربية السعودية مع معرض دبي.. ولمزيد من المعلومات: Info@berriescommunications.com

الرقم الضريبى الموحد: 483-665-725

معرض العقارات المصرية
معرض العقارات المصرية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة: 3 طرق تثبت تلقي الطلاب والموظف لقاح كورونا

الحكومة: 3 طرق تثبت تلقي الطلاب والموظف لقاح كورونا

«نحن أمام وباء خطير».. الحكومة تكشف عقوبات الموظفين الممتنعين عن أخذ لقاح كورونا

«نحن أمام وباء خطير».. الحكومة تكشف عقوبات الموظفين الممتنعين عن أخذ لقاح كورونا

السعودية تتهم «حزب الله» بعرقلة التحقيق بانفجار مرفأ بيروت وتدعو لبنان للتحرر من «هيمنته»

السعودية تتهم «حزب الله» بعرقلة التحقيق بانفجار مرفأ بيروت وتدعو لبنان للتحرر من «هيمنته»

وفد الاتحاد الآسيوي يبدأ جولاته الميدانية بالرياض للاطلاع على مرافق ملف السعودية 2027

وفد الاتحاد الآسيوي يبدأ جولاته الميدانية بالرياض للاطلاع على مرافق ملف السعودية 2027