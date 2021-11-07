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تنسيقية شباب الاحزاب تهنىء نائبها باختياره عضوا باللجنة العامة بمجلس الشيوخ

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تنسيقية شباب الاحزاب تهنىء نائبها باختياره عضوا باللجنة العامة بمجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب تهنىء نائبها باختياره عضوا باللجنة العامة بمجلس الشيوخ

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تقدمت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بالتهنئة للنائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية لإختياره لعضوية اللجنة العامة بدور الإنعقاد الثاني للمجلس، إستكمالاً لأعضاء اللجنة طبقاً للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

يذكر أن اللجنة العامة للمجلس تضم رئيس المجلس والسادة رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية بالاضافة إلى خمسة أعضاء يتم إختيارهم من قِبل هيئة مكتب المجلس.

وتؤكد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين على أن أنها كانت ومازالت تعمل على ترسيخ المفهوم الذي تبنته وهو سياسة بمفهوم جديد.

المصرى اليوم

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