«بوتاس» يصعق «هاميلتون» وينتزع مركز أول المنطلقين فى المكسيك

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صعق فالتيري بوتاس الجميع وحصد مركز أول المنطلقين أمام زميله لويس هاميلتون في جائزة المكسيك الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ليسيطر مرسيدس على الصف الأول.

وتأهل ماكس فرستابن متصدر بطولة العالم في المركز الثالث، وبجانبه زميله في رد بول سيرجيو بيريز الذي يخوض السباق في بلاده على حلبة أوتودرومو هرمانوس رودريجيز.

من جانبه، قال فالتيري بوتاس إنه مستعد لمساعدة ودعم زميله لويس هاميلتون في سعيه نحو الفوز بلقب بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، بعدما انتزع السائق الفنلندي بشكل مفاجئ مركز أول المنطلقين لمرسيدس في سباق جائزة المكسيك الكبرى.

ورغم ذلك، يعتقد بوتاس أنه قد ينال فرصة للفوز بلقب السباق في المكسيك.

وقال بوتاس لشبكة «سكاي سبورتس» بعدما تفوق على هاميلتون في التجارب التأهيلية: «أحتاج إلى الاستمتاع بمركز أول المنطلقين بعض الشيء قبل التفكير في السباق».

وأضاف: «لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث في السباق. لا أزال واثقا بنسبة 100% أنه ربما تحدث بعض الظروف وتجعلني أفوز بالسباق، وأنا أثق في ذلك وأتمنى حدوثه».

وتابع فالتيري بوتاس: «لكن إذا لم يحدث ذلك، فإني سأدعم لويس ونخرج بأكبر عدد من النقاط، لتصب في مصلحتنا كفريق».

ويتأخر هاميلتون بفارق 12 نقطة خلف ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر بطولة العالم، الذي سينطلق من المركز الثالث، قبل آخر 5 سباقات في الموسم.

وساهم بوتاس، الذي سينتقل إلى ألفا روميو في نهاية الموسم، مع هاميلتون في تصدر مرسيدس بطولة العالم للصانعين بفارق 23 نقطة.