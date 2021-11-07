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«العدل» ينظم ندوة حول الدبلوماسية المناخية

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«العدل» ينظم ندوة حول الدبلوماسية المناخية «العدل» ينظم ندوة حول الدبلوماسية المناخية

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تنظم لجنة البيئة بحزب العدل ندوة حول «الدبلوماسية المناخية ومشاركة في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الأممية لتغير المناخ»، في تمام السادسة مساء غد الإثنين، الموافق ٨ نوفمبر ٢٠٢١، بمقر الحزب، (٤ ب) شارع حسين حجازي، خلف وزارة الصحة، وسط البلد، القاهرة، وذلك بمشاركة وحضور النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور صابر عثمان، ممثل مصر الأسبق في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، المتحدث السابق باسم مجموعة ٧٧، والدكتورة سوسن العوضي، أستاذ العلوم البيئية، مؤسِّسة مبادرة نجمة لدعم رائدات الأعمال، وشريف الرفاعي، القيادي بحزب العدل، مؤسِّس مبادرة أمة خضراء، وبعض قيادات وأعضاء حزب العدل، ونخبة من النواب والمتخصصين والمهتمين.

المصرى اليوم

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