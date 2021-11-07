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محافظ الشرقية يستجيب لشكوى سيدة تضررت من اعتراض جارها لها

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محافظ الشرقية يستجيب لشكوى سيدة تضررت من اعتراض جارها لها محافظ الشرقية يستجيب لشكوى سيدة تضررت من اعتراض جارها لها

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أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، ببحث شكوى إحدى السيدات لتضررها من قيام احد جيرانها باعتراضها استثناء بناء منزلها، رغم حصولها على ترخيص قانوني بقريه المناحريت التابعة للوحدة المحلية بالعصايد بنطاق مركز ديرب نجم.

من جانبه، أوضح رئيس المركز أنه تم التنسيق مع الوحدة المحلية بالعصايد، والإدارة الهندسية بالوحدة، لبحث الشكوى المقدمة من السيدة «س. ا. أ»، بسبب تضررها من إعتراض أحد جيرانها أثناء بناء منزلها.

وأشار رئيس المركز أنه تم تشكيل لجنة لبحث الشكوى على الطبيعة، وبالفحص تبين قيام السيدة المذكورة باستخراج رخصة هدم برقم ٩٣ لسنة ٢٠٢١، ثم حصلت على رخصة مباني برقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢١، وأثناء تنفيذ الرخصة تعرض لها أحد جيرانها وقام بفتح محلات من الناحية القبلية للمنزل، فقامت السيدة المتضررة بعمل محضر في النيابة العامة رقم ٧٢٧٧ لسنة ٢٠٢١، وعليه قامت النيابة بإحالة المحضر للوحدة المحلية بالعصايد لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت الوحدة المحلية بغلق المحلات، وتم التصالح بين السيدة المذكورة وجارها من الناحية القبلية، وقامت السيده المذكورة باستكمال البناء دون أي معوقات.

المصرى اليوم

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