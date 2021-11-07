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رئيس جهاز مدينة " برج العرب الجديدة " يتفقد استعدادات مواجهة الأمطار الغزيرة خلال موسم الشتاء

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رئيس جهاز مدينة " برج العرب الجديدة " يتفقد استعدادات مواجهة الأمطار الغزيرة خلال موسم الشتاء رئيس جهاز مدينة " برج العرب الجديدة " يتفقد استعدادات مواجهة الأمطار الغزيرة خلال موسم الشتاء

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تفقد المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، الاستعدادات وخطة جهاز المدينة لمجابهة الأمطار الغزيرة خلال موسم الشتاء والتعامل مع التقلبات الجوية والتي تتضمن كافة المحاور والاحتياطات اللازمة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي حالات طارئة وموجات الأمطار المتوقعة.

وأكد المهندس أحمد إبراهيم، أنه يتم بصفة مستمرة التأكيد على جاهزية كافة المعدات وسيارات كسح المياه وطلمبات الرفع النقالي، ومراجعة موقف المحطات، والتأكيد على توافر الوقود اللازم لعمل المولدات الاحتياطية، وكذا سلامة وجاهزية جميع مصادر التغذية الكهربائية للمحطات .

وأشار رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إلى أنه تم إجراء محاكاة واقعية لتنفيذ الخطة واستدعاء كافة المعدات الخاصة بجهاز المدينة، وكذا معدات الشركات العاملة بمشروعات الجهاز، حيث تم استدعاء كافة المعدات والتأكيد على جاهزيتها للعمل وقدرتها على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأمطار والسيول.​

المصرى اليوم

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