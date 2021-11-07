مقتل تاجري مخدرات وإصابة ضابط شرطة ومجند في تبادل إطلاق النار بالدقهلية ‏

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لقى اثنين من الخارجين عن القانون، مصرعهما، وأصيب أحد ضباط ‏الأمن المركزي، ومجند ، أثناء مداهمة وكر لتجار المخدرات بقرية الرياض التابعة مركز منية النصر ‏بمحافظة الدقهلية .

كانت حملة مكبرة من قوات الشرطة والأمن المركزي بمنطقة شمال الدقهلية والأمن العام ومكافحة ‏المخدرات داهمت أحد ‏أوكار الخارجين عن القانون وتجار المخدرات بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر ‏تحت إشراف اللواء علاء ‏سليم مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الدقهلية وفور ‏استشعار تجار المخدرات اقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران باتجاههم فبادلتهم ‏قوات ‏الشرطة إطلاق النيران‎.‎

ووجه مدير أمن الدقهلية تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ‏بالدفع بقوات من ‏قطاع الأمن المركزي، والعمليات لمحاصرة البؤرة الإجرامية ‏تنسيقا مع ضباط فرع البحث ‏الجنائي بشمال الدقهلية وقطاع الأمن العام لضبط ‏العناصر الإجرامية، ولقى اثنين من العناصر ‏الإجرامية مصرعهما خلال تبادل ‏لإطلاق النار وهما : «هاني ف. » و «طارق ص.»، فيما ‏أصيب ضابط برتبة رائد من قوات الأمن المركزي بشمال الدقهلية خلال المداهمة وتم نقله ‏إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.‏

وعثرت القوات بجوار العنصرين الإجراميين على بندقيتين آليتين وعدد من الطلقات النارية وكمية كبيرة من المخدرات ‏وتحرر عن الواقعى المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.‏

يذكر أن مديرية أمن الدقهلية شنت حملة الأسبوع الماضي في قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس للقبض على تجار مخدرات ‏وخلال الحملة استشهد خفير نظامي، وأصيب ضابط شرطة وغفير نظامي آخر ومقتل اثنين من العناصر الاجرامية في تبادل لإطلاق ‏النار بين الشرطة ‏وعدد من تجار مخدرات كانوا مختبئين في الأراضي الزراعية المتاخمة ‏لقرية ‏ديمشلت .