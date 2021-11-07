مقتل تاجري مخدرات وإصابة ضابط شرطة ومجند في تبادل إطلاق النار بالدقهلية ‏

اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقى اثنين من الخارجين عن القانون، مصرعهما، وأصيب أحد ضباط الأمن المركزي، ومجند ، أثناء مداهمة وكر لتجار المخدرات بقرية الرياض التابعة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية .
كانت حملة مكبرة من قوات الشرطة والأمن المركزي بمنطقة شمال الدقهلية والأمن العام ومكافحة المخدرات داهمت أحد أوكار الخارجين عن القانون وتجار المخدرات بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الدقهلية وفور استشعار تجار المخدرات اقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران باتجاههم فبادلتهم قوات الشرطة إطلاق النيران.
ووجه مدير أمن الدقهلية تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالدفع بقوات من قطاع الأمن المركزي، والعمليات لمحاصرة البؤرة الإجرامية تنسيقا مع ضباط فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية وقطاع الأمن العام لضبط العناصر الإجرامية، ولقى اثنين من العناصر الإجرامية مصرعهما خلال تبادل لإطلاق النار وهما : «هاني ف. » و «طارق ص.»، فيما أصيب ضابط برتبة رائد من قوات الأمن المركزي بشمال الدقهلية خلال المداهمة وتم نقله إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وعثرت القوات بجوار العنصرين الإجراميين على بندقيتين آليتين وعدد من الطلقات النارية وكمية كبيرة من المخدرات وتحرر عن الواقعى المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن مديرية أمن الدقهلية شنت حملة الأسبوع الماضي في قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس للقبض على تجار مخدرات وخلال الحملة استشهد خفير نظامي، وأصيب ضابط شرطة وغفير نظامي آخر ومقتل اثنين من العناصر الاجرامية في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وعدد من تجار مخدرات كانوا مختبئين في الأراضي الزراعية المتاخمة لقرية ديمشلت .