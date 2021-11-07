المشدد 7 سنوات لفكهاني وميكانيكي لحيازتهما موادا مخدرة بقصد الاتجار بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، وأمانة سر وائل عبدالمنعم، بمعاقبة فكهانى وميكانيكى بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر يونيه من العام الجاري، عندما أحالت النيابة العامة كلًا من «إبراهيم. م .ع» 28 عاما، فكهاني، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وحسام. م. ح، 48 عاما، ميكانيكي سيارات، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، إلى المحاكمةالجنائية لاتهامهما بحيازة كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجارفيها وترويجها على عملائهما، إذ ضُبط بحوزة الأول 43 لفافة تحوى مسحوق الهيروين المخدر، بينما ضُبط بحوزة المتهم الثاني 21 لفافة تحوي ذات المخدر، فضلًا عن حيازة المتهم الثاني سلاح أبيض مطواة بغير مسوغ قانوني.

وتبين حيازة المتهمين للمضبوطات بقصد الاتجار فيها، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.