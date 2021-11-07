خلال معرض سوق السفر العالمي دور للضيافة تطلق العلامة الفندقية "نور من مكارم" من فئة 3 نجوم

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أطلقت شركة دور للضيافة علامتها الفندقية الجديدة "نور من مكارم"، والموجهة إلى قطاع الضيافة من فئة 3 نجوم، وذلك خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي في لندن، ضمن جناح الهيئة السعودية للسياحة. وتأتي العلامة الفندقية الجديدة تحت مظلة مجموعة فنادق مكارم، التابعة لشركة دور، وذلك ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تأسيس وإطلاق علامات فندقية محلية تعمل على تقديم مفهوم جديد للضيافة الاقتصادية في المملكة التي تشهد طلباً متزايداً،

وستقوم "نور من مكارم" بتأهيل وتشغيل وإدارة الفنادق من فئة 3 نجوم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع توفير فرص غير مسبوقة لمالكي الفنادق لتحويل أي فندق ليصبح وفق نموذج "نور"، مع ما يترتب على ذلك من إعادة تصميم تجربة كاملة للضيافة، لا سيما على صعيدي المنشأة والمواصفات والخدمة، وكل ذلك في وقت قياسي.

وتعليقاً على إطلاق فنادق "نور من مكارم""، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة دور للضيافة سلطان بن بدر العتيبي أن "دور للضيافة "تدشن مرحلة جديدة من التوسع بإطلاقها العلامة الفندقية "نور من مكارم"، وتبني على النجاحات التي حققتها في فنادق الخمس نجوم والأربع نجوم والمجمعات السكنية. كما أن إطلاق هذه العلامة الفندقية الجديدة يجسد استراتيجية دور الطموحة للارتقاء بصناعة الضيافة في المملكة، خصوصاً في المدن المقدسة التي توليها حكومتنا الرشيدة رعاية واهتماماً كبيرين ضمن رؤية 2030. وأضاف: "تستمد نور فكرتها وقيمتها الأساسية من علامة مكارم الفندقية التي تميزت في إثراء وتسهيل تجربة الحاج والمعتمر وتسهيل رحلتهم الايمانية".

بدوره، لفت الرئيس التنفيذي للتشغيل الفندقي في الشركة حسان أحدب إلى أن "فنادق "نور من مكارم" ستعتمد مقاربة عصرية لتأهيل وتشغيل الفنادق من فئة 3 نجوم تقوم على التحديث المرتكز إلى التقنية، بهدف تحويل العدد الكبير من الغرف الفندقية التي لا تحمل أية علامة فندقية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لتحمل علامة نور الفندقية خلال وقت قصير، وذلك من دون أعباء مالية كبيرة على مالكي الفنادق؛ والتي ستدار بدورها وفقاً لمنهج مكارم في تقديم أرقى الخدمات الفندقية بما ينسجم وأصالة وروحانية المواقع في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. الأمر الذي سيجعل من "نور من مكارم" العلامة الفندقية الأولى المتخصصة في هذا المجال ذات التكلفة المنخفضة".

ويعكس إطلاق علامة "نور من مكارم" الفندقية التزام شركة دور دعم نمو صناعة الضيافة السعودية وتعزيز موقع المملكة على خريطة السياحة والضيافة الإقليمية. وهي تأتي استكمالاً لسلسة من الإنجازات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها إتمام عملية التحديث الشاملة لفندق مكارم أجياد مكة.