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أمين العاصمة المقدسة يوقع عقود ب73 مليون ريال

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أمين العاصمة المقدسة يوقع عقود ب73 مليون ريال أمين العاصمة المقدسة يوقع عقود ب73 مليون ريال
وقع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم عدداً من العقود التنموية والخدمية بمبلغ تجاوز 73 مليون ريال مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية لدعم أعمال القطاع البلدي.

وأوضح القويحص أن العقود تأتي لمواكبة التوسع العمراني المستمر بمكة المكرمة وتوفير الخدمات البلدية كافة بالعاصمة المقدسة وفق أعلى معايير الجودة، دعماً لمسيرة التنمية الشاملة التي تنعم بها بلادنا المباركة.

وأكَد أن العقود تضمنت مختلف المجالات الخدمية كالعناية بالطرق وتحسينها وصيانة الأنفاق والنظافة والإصحاح البيئي وصيانة مباني البلديات الفرعية وملحقاتها؛ سعياً من الأمانة لتحقيق أفضل الخدمات وتحسين جودة الحياة لأهالي وسكان وزوار العاصمة المقدسة.

وشملت العقود صيانة التجهيزات الكهربائية والميكانيكية للأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمبلغ 30.722.250 ريالاً لمدة ثلاث سنوات ميلادية، وعقداً لتشغيل وصيانة المردم العام للنفايات جنوب مكة المكرمة بمبلغ 17.528.760 ريالاً, وذلك بهدف الرفع من كفاءة أعمالها وخدماتها في مجال النظافة والمحافظة على البيئة والتخلص الآمن من النفايات وتأمين الأجواء الصحية المناسبة للمواطنين والمقيمين.

كما أبرمت الأمانة عقداً لتشغيل وصيانة ونظافة مباني البلديات الفرعية وملحقاتها والمراكز التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بمبلغ 13.724.330 ريالاً، إضافة إلى عقد آخر لصيانة شوارع شمال مكة المكرمة مع إحدى المؤسسات الوطنية المختصة في أعمال المقاولات العامة بمبلغ 11.143.270 ريالاً، وذلك في إطار خطة الأمانة للارتقاء بالخدمات وتطوير الطرق بالعاصمة المقدسة.


الوطن السعودية

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