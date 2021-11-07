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مجلس التعاون الخليجي يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

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مجلس التعاون الخليجي يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مجلس التعاون الخليجي يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي
الحجرف أكّد في بيان أن أمن العراق واستقراره من أمن دول المجلس

مجلس التعاون الخليجي يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ محاولة الاغتيال الآثمة التي استهدفت دولة مصطفى الكاظمي؛ رئيس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق بعد تعرُّض منزله لهجوم بمسيَّرة اليوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021م.

وأكّد الأمين العام، الرفض القاطع لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية التي استهدفت أمن العراق واستقراره، والذي هو من أمن دول المجلس، معبّراً عن التضامن مع العراق والشعب العراقي الشقيق للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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