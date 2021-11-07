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تدين الاستهداف الجبان على رئيس مجلس الوزراء العراقي

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ما بعد أعمال الشغب في الكابيتول

ما زالت أحداث شغب الكابيتول وارتباطها بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب محطا للأنظار في الولايات المتحدة، فهي لم تكن المرة...

9ae065716f.jpgأبها: الوطن
59601fa886.jpg01 ربيع الثاني 1443 هـ

عقالا: منجزات كبيرة ومراكز متقدمة في تعليم نجران

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى...

icon-byline.pngنجران: سلطان دغمان
icon-clock.png01 ربيع الثاني 1443 هـ

الحوثي ينهب أملاك عمه

ساهمت قرارات فرض الميليشيات الحوثية السيطرة على كافة أملاك وعقارات عم عبدالملك الحوثي، محمد عبدالعظيم المعروف بالعلامة والمفتي...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png01 ربيع الثاني 1443 هـ

29 ألف حقيبة شتوية بباكستان وتأهيل 446 معاقا باليمن

امتدت الخدمات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمحتاجين في اليمن وفي جمهورية باكستان الإسلامية واللاجئين...

icon-byline.pngالعواصم، أبها: الوطن
icon-clock.png01 ربيع الثاني 1443 هـ

المملكة تدعو إلى التصدي للإرهاب العابر للحدود

دعت المملكة جميع الدول إلى تعزيز التعاون الدولي بحزم ضد الإرهاب الدولي العابر للحدود واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للقضاء على هذه...

icon-byline.pngنيويورك: الوكالات
icon-clock.png01 ربيع الثاني 1443 هـ

محتجو السودان يرفضون تقاسم السلطة

رفضت حركة الاحتجاج في السودان المبادرات المدعومة دوليا، للعودة إلى ترتيب تقاسم السلطة مع الجيش، بعد أحداث الشهر الماضي، داعية إلى...

icon-byline.pngالخرطوم: الوكالات
icon-clock.png01 ربيع الثاني 1443 هـ

مقر لتأمين الاعتصام في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بتشكيل مقر متقدم لإدارة...

icon-byline.pngبغداد: الوكالات
icon-clock.png01 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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