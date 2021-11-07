٣ ساعات .. متوسط تأخير القطارات بالصعيد والإسكندرية

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أعلنت هيئة السكة الحديد ان متوسط تأخير القطارات اليوم الأحد بخطي الاسكندرية والوجه القبلي بلغ ٣ ساعات يوميا وذلك بسبب اعمال التجديدات الشاملة التي تقوم بها الهيئة في خطوط السكة الحديد.

وأشارت ان متوسط تأخيرات القطارات على خط الصعيد، بلغ ساعه ونصف يوميا، جاء كالتالي، حيث بلغ التأخير بين «القاهرة / أسيوط» ٥٠ دقيقة، وعلى خط «أسيوط- أسوان» ٤٠ دقيقة.

أما بالنسبة لمتوسط التأخير بين القاهرة والاسكندرية فقد بلغ ايضا ساعه ونصف.

وطالبت الهيئة الركاب باتخاذ كافة الاجراءات اثناء السفر، مع الالتزام بتعليمات الوقاية ضد فيروس كورونا.