الأرصاد تحذر قائدى السيارات.. حالة الطقس اليوم وغدًا

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قائدي السيارات من الشبورة المائية الكثيفة فى الصباح والتى تصل حد الضباب، وتؤدي إلي انخفاض الرؤية الأفقية إلي 800 مترًا خلال حالة الطقس اليوم .

وتستقر درجات الحرارة وكذلك الرطوبة النسبية اليوم حول وخلال الأيام المقبلة حول معدلاتها الطبيعية.

وتكون درجة الحرارة الأعلى فى مصر 36 درجة اليوم، ويميل الطقس للبرودة آخر الليل.

تستمر حالة الطقس اليوم قريبة من حالة طقس أمس ويكون الطقس معتدلاً فى القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري، حارا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الأجواء مهيئة تمامًا لتكون الضباب خلال ساعات الليل وحتى الصباح الباكر خصوصًا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمتجهة إلي القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء والسواحل الشمالية.

وينقشع الضباب فى الصباح مع سطوع الشمس.

ونبهت الأرصاد قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة علي الطرق السريعة.

وتكون حالة البحر المتوسط وأيضًا البحر الأحمر معتدلة.

درجات الحرارة فى مصر اليوم الأحد

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة فى القاهرة اليوم العظمي 28 درجة والصغرى 19 درجة.

وتكون درجة الحرارة العظمى خلال حالة الطقس فى الإسكندرية اليوم 28 درجة، والصغرى 19 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم للعظمى والصغرى فى دمنهور 28-19، طنطا 28-19، شبين الكوم 28-20 درجة.

وتكون فى بلطيم 27-20، دمياط 28-21، المنصورة 28-18، الإسماعيلية 28-20، شرم الشيخ 32-23 درجة.

ويتوقع أن تكون فى أسوان 34-21، قنا 32-19، أسيوط 30-18، الفيوم 29-17 درجة.

توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدًا الإثنين

تتوقع الأرصاد استمرار الشبورة المائية الكثيفة فى الصباح الباكر عىل الطرق المؤدية إلي القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتوقع أن تكون متوسطات درجات الحرارة خلال حالة الطقس غدًا فى القاهرة والوجه البحري 28 للعظمى و19 درجة للصغري.

ويتوقع أن تكون متوسطات درجات الحرارة في جنوب الصعيد 34-21 درجة، شمال الصعيد 30-17 درجة، جنوب سيناء 31-23 درجة، السواحل الشمالية 27-20 درجة.

حالة الطقس خلال الأيام القادمة

تتوقع هيئة الأرصاد أن تكون حالة الطقس المتوقعة شبيهة بحالة الطقس اليوم وتستمر نهاية الأسبوع يوم الجمعة 12-11-2021.

ويكون الطقس معتدلاً على القاهرة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري ، حارا فى جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويميل للبرودة آخر الليل على كافة أنحاء مصر.