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بحكم محكمة.. تعليق تفويض بايدن بالتطعيم الإجباري للموظفين والإدارة الأمريكية ترد غدا

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بحكم محكمة.. تعليق تفويض بايدن بالتطعيم الإجباري للموظفين والإدارة الأمريكية ترد غدا بحكم محكمة.. تعليق تفويض بايدن بالتطعيم الإجباري للموظفين والإدارة الأمريكية ترد غدا

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حالت محكمة الاستئناف الأمريكية دون تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن الرامية إلى الزام موظفي الشركات بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأشارت المحكمة إلى ما اعتبرته مشاكل "قانونية ودستورية خطيرة" في الإجراء القانوني المقرر تقديمه في يناير المقبل، حيث طلب بايدن من وزارة العمل إلزام جميع الشركات الخاصة التي يوجد بها مائة موظف أو أكثر، بفرض التطعيم أو تقديم دليل على نتيجة فحص سلبية للموظفين غير الملقحين مرة واحدة على الأقل في الأسبوع .

وأكدت المحكمة ، حسب وسائل إعلام امريكية وعالمية في تقارير لها اليوم أنها بصدد تعليق ذلك التفويض الرئاسي، ومنحت إدارة بايدن مهلة حتى غدا الاثنين للرد.

وكانت خمس ولايات تضم تكساس ولويزيانا وميسيسيبي وساوث كارولينا ويوتا، وعدد من الشركات الخاصة و الجماعات الدينية قد تقدمت بطعون قانونية ضد تفويض بايدن لمديري وأصحاب الأعمال والشركات.

لكن بايدن أكد إن التفويض الذي سيغطي أكثر من ثلثي عمال البلاد، سيضع معيارا وطنيا للسلامة في العمل.

ولفت في تصريحات سابقة له نهتية الأسبوع الماضي إلى ضرورة تطعيم الموظفين في الشركات الكبرى وأنهم يجب أن يتلقوا اللقاح بالكامل بحلول الرابع من يناير المقبل ، مؤكدا أن اللقاح هو "أفضل طريق منفرد للخروج من هذا الوباء.

و طالبت العديد من الشركات الأمريكية موظفيها بتلقي اللقاح ، لكن المعارضين يطعنون في دستوريته .

وفي هذا الصدد اعتبر المدعي العام في لويزيانا، جيف لاندري، إن قرار المحكمة "فوزا كبيرا" لحرية منشئي الوظائف وموظفيهم" ، مضيفا "إذا تم تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية الخامسة فسيكون بمثابة ضربة لإجراءات إدارة بايدن الشاملة لتوسيع نطاق التطعيم".

كما أشاد حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت بالحكم قائلا إنه"سيكون لدينا يومنا في المحكمة للقضاء على إساءة استخدام السلطة غير الدستورية من جانب بايدن".

المصرى اليوم

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