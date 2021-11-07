القبض على 3 مواطنين ظهروا في مشاجرة عبر مواقع التواصل
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن...
تعتزم وزارة الصحة الاستعانة ببيت خبرة لتطوير وتشغيل وتفعيل نظام الملف الطبي الإلكتروني في مراكز الرعاية الصحية الأولية. وحددت...
رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك...
أكد أمين عام مجلس شباب منطقة نجران محمد آل منيف أن هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حمل في طياته...
أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإنابة بمنطقة نجران حمد آل منصور، أن ذكرى البيعة، مناسبة غالية جدا...
منفذ الوديعة بوابة الإغاثة السعودية لليمن
يعد منفذ الوديعة الحدودي المنفذ الرابع بين منافذ العبور البرية التي تربط اليمن بالسعودية، والذي ظل مفتوحا بعد إغلاق المنافذ الأخرى...
عامًا بعد آخر يسطر أبطالنا البواسل المرابطون على ثرى حدودنا الطاهرة في الحد الجنوبي أروع الملاحم البطولية ضد كل من تسول له نفسه...
على صوت الزامل والرازف والطار، يستقبل أهالي منطقة نجران في الجهة الجنوبية الغربية من قلب الوطن، الذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين...