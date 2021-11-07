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القبض على 3 مواطنين ظهروا في مشاجرة عبر مواقع التواصل

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ضبط 11 شخصا قاموا بتهريب الأموال خارج المملكة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن...

e9fa23d762.jpg الرياض : الوطن
d61636d1c1.jpg02 ربيع الثاني 1443 هـ

عاجل | بيت خبرة لتشغيل ملفات الرعاية الصحية إلكترونيا

تعتزم وزارة الصحة الاستعانة ببيت خبرة لتطوير وتشغيل وتفعيل نظام الملف الطبي الإلكتروني في مراكز الرعاية الصحية الأولية. وحددت...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png02 ربيع الثاني 1443 هـ

بني هميم: الإنسان أولا شعار تطور القطاع الصحي بنجران

رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك...

icon-byline.pngنجران وفاء فهد
icon-clock.png01 ربيع الثاني 1443 هـ

مجلس شباب نجران ترسيخ لثقافة الحوار

أكد أمين عام مجلس شباب منطقة نجران محمد آل منيف أن هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حمل في طياته...

icon-byline.pngنجران: بدر عون
icon-clock.png01 ربيع الثاني 1443 هـ

خفض البطالة وفرص وظيفية لطالبي العمل

أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإنابة بمنطقة نجران حمد آل منصور، أن ذكرى البيعة، مناسبة غالية جدا...

icon-byline.pngنجران أحمد بالحارث
icon-clock.png01 ربيع الثاني 1443 هـ

منفذ الوديعة بوابة الإغاثة لليمن

يعد منفذ الوديعة الحدودي المنفذ الرابع بين منافذ العبور البرية التي تربط اليمن بالسعودية، والذي ظل مفتوحا بعد إغلاق المنافذ الأخرى...

icon-byline.pngشرورة: حسين الحامد
icon-clock.png01 ربيع الثاني 1443 هـ

أبطال الحد الجنوبي تفان وملاحم قتالية وإقدام

عامًا بعد آخر يسطر أبطالنا البواسل المرابطون على ثرى حدودنا الطاهرة في الحد الجنوبي أروع الملاحم البطولية ضد كل من تسول له نفسه...

icon-byline.pngنجران: أحمد بالحارث
icon-clock.png01 ربيع الثاني 1443 هـ

ذكرى البيعة نجران تغني لك الأمجاد

على صوت الزامل والرازف والطار، يستقبل أهالي منطقة نجران في الجهة الجنوبية الغربية من قلب الوطن، الذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين...

icon-byline.pngنجران: حمد آل مطير
icon-clock.png01 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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