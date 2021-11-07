شبورة مائية كثيفة تحجب الرؤية على الطرق .. والأرصاد تناشد المواطنين بتوخى الحذر

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غطت سماء القاهرة والجيزة شبورة مائية كثيفة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وأعاقت حركة سير السيارات فى مناطق عديدة بالعاصمة، وخاصة الطرق السريعة والصحراوية منها كوبرى 6 أكتوبر والطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وانتشر عدد من رجال المرور فى الشوارع وأعلى كوبرى 6 أكتوبر لتسيير حركة المرور.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية بالطرق تصل الي حد الضباب علي العديد من المدن وانخفضت الرؤية الأفقية الي ٨٠٠ متر، والالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تستمر هذه الأجواء خلال الايام القادمة بسبب زيادة نسبة الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة الصغري ، حيث الأجواء مهيئة تمام لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، وسرعان ما ينقشع الضباب مع سطوع الشمس.