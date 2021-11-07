أخبار عاجلة

ميدو: أنا في رأيي 5-3 زي 6- 4 .. والزمالك يحتاج إلى مدرب عام «جامد» (فيديو) -
مصطفى شوبير: خسرنا الدوري في ظروف استثنائية .. ودكة الأهلي ثقيلة -
إعلامي: صراع بين المقاولون والإسماعيلي لضم نجم الأهلي -
الأسبوع في 7 صور: انهيار جرف.. و"سيلفي" فوق هام السحب -
"موجز سبق الأسبوعي": الاحتفاء بذكرى بيعة الملك.. تجنيس أصحاب الكفاءات.. وانطلاق دوري النساء -
مجدي عبد الغني : الأهلي يُحدد سعر بيع ديانج -
مصطفى شوبير : البعض يقلل من قيمة الحارس الثالث .. والأهلي رفض رحيلي (فيديو) -
الأسبوع في 7 صور: انهيار جرف.. و"سيلفي" فوق هام السحب -
"موجز سبق الأسبوعي": الاحتفاء بذكرى بيعة الملك.. تجنيس أصحاب الكفاءات.. وانطلاق دوري النساء -
"الموارد البشرية" تستعرض متابعة تطبيق "احترازات كورونا" في القطاعَيْن العام والخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شبورة مائية كثيفة تحجب الرؤية على الطرق .. والأرصاد تناشد المواطنين بتوخى الحذر

Print
شبورة مائية كثيفة تحجب الرؤية على الطرق .. والأرصاد تناشد المواطنين بتوخى الحذر شبورة مائية كثيفة تحجب الرؤية على الطرق .. والأرصاد تناشد المواطنين بتوخى الحذر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

غطت سماء القاهرة والجيزة شبورة مائية كثيفة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وأعاقت حركة سير السيارات فى مناطق عديدة بالعاصمة، وخاصة الطرق السريعة والصحراوية منها كوبرى 6 أكتوبر والطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وانتشر عدد من رجال المرور فى الشوارع وأعلى كوبرى 6 أكتوبر لتسيير حركة المرور.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية بالطرق تصل الي حد الضباب علي العديد من المدن وانخفضت الرؤية الأفقية الي ٨٠٠ متر، والالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تستمر هذه الأجواء خلال الايام القادمة بسبب زيادة نسبة الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة الصغري ، حيث الأجواء مهيئة تمام لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، وسرعان ما ينقشع الضباب مع سطوع الشمس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ميدو: أنا في رأيي 5-3 زي 6- 4 .. والزمالك يحتاج إلى مدرب عام «جامد» (فيديو)

ميدو: أنا في رأيي 5-3 زي 6- 4 .. والزمالك يحتاج إلى مدرب عام «جامد» (فيديو)

مصطفى شوبير: خسرنا الدوري في ظروف استثنائية .. ودكة الأهلي ثقيلة

مصطفى شوبير: خسرنا الدوري في ظروف استثنائية .. ودكة الأهلي ثقيلة

إعلامي: صراع بين المقاولون والإسماعيلي لضم نجم الأهلي

إعلامي: صراع بين المقاولون والإسماعيلي لضم نجم الأهلي

مجدي عبد الغني : الأهلي يُحدد سعر بيع ديانج

مجدي عبد الغني : الأهلي يُحدد سعر بيع ديانج