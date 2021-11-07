جمعيات حديثة لخدمة العمل التطوعي

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يولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عنايته بتقديم يد العون للعمل الخيري، واحتلت السعودية موقع الريادة العالمية في مجال العمل الخيري، إذ إن اهتمام المملكة بهذا المجال يعود إلى عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد، إذ مر العمل الخيري بخطوات تطويرية كبيرة، حتى أصبحت التبرعات تصل إلى مستحقيها بسهولة ويسر وسرعة، وانطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إطلاق موقع خاص بالوزارة لتأسيس الجمعيات يربط من خلاله جميع الوزارة مما سهل مراحل التأسيس لمواكبة توجهات للدولة في مراحل الانتقال لمواكبة رؤية 2030.

جمعيات نجران

وتأسست عدد من الجمعيات خلال 7 السنوات الماضية منها الأهلية والخيرية والصحية والتخصصية في نجران وهي كالتالي: «ليث للإنقاذ، نجران الخضراء، الإعلام الرقمي، نور نجران النسائية، الروضتين، سعداء، رحمة، شابيب رحمة، التنمية الاجتماعية، رعاية السرطان، المتقاعدين، إرادة التوحد، سلطانه، تداوي، إسناد، شرورة، الوديعة، بدر الجنوب، طموح، عزم، جاتن، بصيرة، واعد، طبيعة، رؤى، استدامة، سلطانه، ثجر، أكرمها، المستودع الخيري، إشراقة» لتقديم الخدمات الاجتماعية المتنوعة والتخصصية والمبادرات والتدريب وتوعية المجتمع وتثقيفهم وتحفيز المجتمع للعمل التطوعي الذي بادرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالموافقة على تأسيسها ودشنت الجمعيات لخدمة المجتمع لتقديم خدمات متميزة.

مهام تخصصية

أسست الوزارة جميع الجمعيات في نجران على قواعد تخصصية لتمارس الجمعيات عملها التخصصي ليزداد تقديم الخدمات بحسب كل مسميات الجمعيات فمنها الخيرية المجتمعية، ومنها الصحية ومنها الإعلامية والإنقاذ والسياحة ورعاية جميع فئات المجتمع من أيتام وذوي إعاقة ومرضى السرطان وذوي الدخل المحدود والمتقاعدين.

أهداف نبيلة

حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على تنوع التخصصات للجمعيات وتخصيص لكل جمعية أهداف جوهرية وعملية تواكب سير أعمال المملكة والوزارات ولا تتعارض مع عمل الوزارات وأيضا لا تتعارض كل جمعية مع أهداف الجمعيات الأخرى، فالقطاع الأهلي الخيري هو القطاع الثالث للدولة والداعم للمجتمع وما ينقصه من خدمات، فتحرص الوزارة دائما على تحديد أهداف الجمعيات لتعمل وفق أنشطة وخدمات تواكب تطور الدولة وترفع من مستوى الأفراد بالمجتمع.

خدمة المجتمع

يأتي التنوع في تأسيس الجمعيات الجديدة والقديمة في نجران لأهداف تخدم المجتمع وتشرف كل وزارة من وزارات الدولة على الجمعيات التي تقع تحت إشرافها وأسست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقعاً خاصاً لتاسيس الجمعيات ويتم تحديد التنوع والشروط في بداية التأسيس لكي يخدم التنوع كل وزارات الدولة والمجتمع وزوار السعودية ويكون لها دور كبير في العمل الاجتماعي والتوسع مستقبلا لتغطية كل احتياجات الدولة والمجتمع.

دراسة الحالات

أنشأت نسبة عالية من الجمعيات في المنطقة لمساعدة المحتاجين بكل أصناف وفئات المجتمع لرفع العوز عنهم وتستمر بأعمالها للمسارعة في دراسة حالات المسجلين الجدد للانضمام مع المستفيدين للاستفادة بشكل شهري وسنوي من خدمات الجمعيات، وتنوعت الخدمات على حسب تخصصاتها منها العلمية والطبية والأهلية والتنموية والاقتصادية والتأهيلية والتدريبية والطارئة والتاريخية والبيئية والتوعوية والإعلامية وكلها اجتمعت لخدمة سكان المنطقة والمحافظات التابعة لها.