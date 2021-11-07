هايتيرا تطرح جهاز الراديو اللاسلكي الجديد بيه إن سي 360 إس القائم على تقنية بيه أو سي لتمكين الاتصالات التجارية المبسّطة خلال مؤتمر ومعرض الاتصالات الحساسة 2021

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في إطار مشاركتها في مؤتمر ومعرض الاتصالات الحساسة "سي سي دبليو" لعام 2021، أطلقت "هايتيرا"، وهي المزوّد العالمي الرائد لتقنيات وحلول الاتصالات المهنية والخاصة، أحدث أجهزة الراديو اللاسلكية الرقمية القائمة على تقنية الضغط للتحدث ("بيه أو سي") عبر شبكات الهاتف الخلوي، وهو جهاز "بيه إن سي 360 إس" (PNC360S)، الذي يعدّ جهازاً بسيطاً وقوياً مصمماً لمساعدة المستخدمين التجاريين على التواصل والاتصال بسهولة وكفاءة.

تلجأ المؤسسات التجارية مثل منافذ البيع بالتجزئة أو الفنادق في كثير من الأحيان إلى أجهزة الراديو اللاسلكية القائمة على تقنية الضغط للتحدث ("بيه أو سي") عبر شبكات الهاتف الخلوي، لأنها تقدّم حلاً اقتصادياً يسمح بتمكين الاتصالات واسعة النطاق بتكلفة منخفضة. تسمح أجهزة "بيه أو سي" بتوفير خدمات الضغط للتحدث عبر شبكات الجوال العامة القائمة، ما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى شبكة راديوية وطنية دون الحاجة إلى شراء أي بنية تحتية مخصّصة أو تشغيلها أو صيانتها.

إلا أن أجهزة الراديو اللاسلكية التقليدية القائمة على تقنية الضغط للتحدث ("بيه أو سي") عبر شبكات الهاتف الخلوي تواجه عدداً من التحديات، بالمقارنة مع أجهزة الراديو اللاسلكية ذات الاتجاهين، أبرزها الصوت غير الواضح في البيئات الصاخبة للغاية، والمكالمات الصوتية المتقطعة في المناطق ذات الإشارة الضعيفة، وعمر البطارية القصير، والأداء غير المستقر في الظروف الرطبة والأماكن المليئة بالغبار. وقد خضع جهاز "بيه إن سي 360 إس" (PNC360S) من "هايتيرا" لتحسينات عدة لمواجهة هذه التحديات، ما يجعل منه الحل المثالي لتوفير الاتصالات الراديوية القائمة على تقنية الضغط للتحدث السهلة والموثوقة.

ميزة الصوت العالي والواضح

كيف يستطيع المستخدمون التواصل بفعالية في الأماكن الصاخبة مثل الشوارع المزدحمة أو المصانع المليئة بالضجيج؟ جهاز "بيه إن سي 360 إس" (PNC360S) هو الحل. يسمح هذا الجهاز للمستخدم بسماع المحادثة بكاملها بكل وضوح وسهولة. لماذا؟ أولاً، يحتوي الجهاز على مكبر صوت مدمج بقوة 3 واط وقطر 36 ملم لضمان توفير ميزة الصوت العالي. علاوة على ذلك، يسمح استخدام تقنيات إلغاء الضوضاء وإزالة التشويش الحاصلة على براءة اختراع بالحفاظ على وضوح الصوت. وقد تغلبت "هايتيرا" على مشكلة الارتجاع الصوتي الصاخب الذي يحدث عندما تكون أجهزة الراديو اللاسلكية قريبة جداً من بعضها، بفضل خوارزمية إزالة الارتجاع الصوتي الجديدة.

جهاز صغير بحجم الجيب وخفيف الوزن

يتميز جهاز "بيه إن سي 360 إس" (PNC360S) من "هايتيرا" بوزنه الخفيف الذي يبلغ نحو 170 جرام فقط، وتبلغ سماكته 26.5 ملم فقط، لذا فهو صغير الحجم وخفيف الوزن ويتسع بشكل مريح في راحة اليد أو في الجيب أو على الكتف. يمكن للمستخدمين حمله بأي طريقة يريدونها. كما يتميز الجهاز بتصميمه المريح والمحسّن، في حين تتيح وضعية المفاتيح أحادية الجانب للمستخدم إمكانية تشغيل الجهاز بيد واحدة. يتمتع الجهاز أيضاً بزر كبير لتسهيل الضغط للتحدث، يسمح للمستخدم بإيجاده سريعاً عن طريق اللمس، في حين أن الغطاء البرتقالي الذي يحيط بالزر يزود المستخدم بعلامة بصرية إضافية، مفيدة بشكل خاص لدى التشغيل في ظروف الضوء المنخفض. كما يسمح الملمس المضاد للانزلاق بالتقليل من عدد حوادث السقوط العرضية، حتى في ظروف الطقس الرطب.

بطارية طويلة الأمد

يتمتع الجهاز ببطارية كبيرة بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة، توفر 48 ساعة عمل للمستخدم في دورة العمل 10-10-80 عند استخدامه بالتزامن مع منصة "HyTalk" من "هايتيرا". تسمح هذه الميزات بتوفير أداء سريع وفائق من دون أي عوائق أو مشاكل. إذ لم يعد المستخدم يتفاجأ مراراً بالحاجة إلى استبدال البطارية. هل تحتاج إلى مزيد من الوقت؟ لا توجد مشكلة. يدعم جهاز "بيه إن سي 360 إس" (PNC360S) خاصّية الشحن السريع (2A) باستخدام النمط سي من الناقل التسلسلي العام (USB Type-C).

تصميم متين

يتميز تصميم جهاز "بيه إن سي 360 إس" (PNC360S) بهيكله المتين وقد صُنع باستخدام مواد مقاومة للماء. كما تمّ اختبار زر الضغط للتحدث بما يفوق 400 ألف مرة. علاوة على ذلك، يعدّ جهاز "بيه إن سي 360 إس" (PNC360S) حائزاً على ترخيص من فئة "آي بيه 67"، ما يجعله مقاوماً للماء والغبار والصدمات ودرجات الحرارة القصوى والسقوط المفاجئ لما يصل إلى 1.2 متر. كونوا على ثقة من أن جهاز "بيه إن سي 360 إس" (PNC360S) سيزودكم باتصالات مستقرة وسلسة على الدوام، بغض النظر عن قساوة الظروف.

تم تصميم جهاز "بيه إن سي 360 إس" (PNC360S) اللاسلكي الجديد بالكامل بشكل خاص لتلبية احتياجات الشركات، ما يجعل منه الخيار الأفضل للاتصالات الفورية والموثوقة داخل المكتب وخارجه، ولتحقيق الكفاءة والإنتاجية المعززة.