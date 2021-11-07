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«زي النهاردة» في 7 نوفمبر 1990.. ماري روبنسون أول سيدة تترأس أيرلندا

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«زي النهاردة» في 7 نوفمبر 1990.. ماري روبنسون أول سيدة تترأس أيرلندا «زي النهاردة» في 7 نوفمبر 1990.. ماري روبنسون أول سيدة تترأس أيرلندا

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في 21 مايو 1944 ولدت مارى روبنسون وحصلت على إجازة القانون وصارت عضوة في نقابة المحامين في 1967 وبعد سنتين كانت أصغر أستاذ لكرسى ريد للقانون الدستورى في كلية ترينتى بدبلن وفى 1973 أصبحت عضوا في نقابة المحامين بإنجلترا وخدمت كعضو باللجنة الاستشارية للحقوق المشتركة في الفترة من 1984إلى 1990 وكعضو باللجنة الدولية للحقوقيين من 1987 إلى 1990.

و«زي النهارده»في7 نوفمبر 1990 كانت روبنسون أول سيدة تشغل منصب رئيس أيرلندا وتولت مهام منصبها في 3 ديسمبر من نفس العام وحتى 12 سبتمبر 1997 وبعد فترة رئاسة متميزة لمدة سبع سنوات كرئيسة لجمهورية أيرلندا وفى الفترة من 1997 إلى 2002 تولت منصب مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان في 12 سبتمبر 1997 .

في أعقاب ترشيح الأمين العام للأمم المتحدة كوفى عنان لها لتولى هذا المنصب وتصديق الجمعية العامة على هذا الترشيح وقد تعرضت لانتقادات بسبب انتقادها للسياسة الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة وأثناء شغلها هذا المنصب أولت اهتماما كبيرا لتنفيذ مقترحات الإصلاح التي طرحها الأمين العام لدمج حقوق الإنسان في جميع أنشطة الأمم المتحدة وقد سافرت خلال عامها الأول كمفوض سامٍ إلى رواندا وجنوب أفريقيا وكولومبيا وكمبوديا، وقامت في سبتمبر 1998 بزيارة الصين- وهى أول مفوض سام يقوم بذلك- ووقعت اتفاقات مع بشأن اضطلاع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ببرنامج تعاون تقنى واسع النطاق لتحسين حقوق الإنسان في ذلك البلد.

المصرى اليوم

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