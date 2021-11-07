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الطيران الروسي يشن 8 غارات على مواقع في إدلب ويقتل 35 مسلحًا

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الطيران الروسي يشن 8 غارات على مواقع في إدلب ويقتل 35 مسلحًا الطيران الروسي يشن 8 غارات على مواقع في إدلب ويقتل 35 مسلحًا

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شنت المقاتلات الحربية الروسية، فجر اليوم الأحد، على أحد معسكرات التدريب التابع للجماعات الإرهابية المسلحة في بلدة «مشمشان» بريف مدينة جسر الشغور، غرب ادلب، وفقا لـ «سبوتنيك».

وذكرت الوكالة أن طائرات الاستطلاع الروسية رصدت تحركات غير اعتيادية لعربات كانت تقوم بنقل مسلحين ومعدات لوجستية باتجاه أحد المواقع الجبلية لتنظيم «الحزب الإسلامي التركستاني» بريف جسر الشغور غرب إدلب.

وكشفت أن الموقع عبارة عن معسكر تدريب يتبع للمسلحين الصينيين في تنظيم «التركستاني»، وهو يحوي على معدات عسكرية متنوعة وآليات ومحطة اتصالات، مادفع الطيران الروسي لشن 8 غارات جوية، ما أسفر عن تدميره بالكامل ومقتل وإصابة اكثر من 35 مسلحا بينهم قياديين كانوا في الموقع.

ویسیطر تنظیم جبهة النصرة الإرهابي على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، إلى جانب عشرات التنظیمات الحلیفة له، كتنظیمي الحزب الإسلامي التركستاني وجماعة الألبان اللذان یسیطران، مع حلفاء آخرين لهما على أجزاء من ریفي اللاذقیة الشمالي وحماة الشمالي الغربي.

وأضافت الوكالة أن التركستان الصینیون، انضموا إلى جانب المقاتلین الشیشان والأوزبك والألبان ممن یتشاركون معهم الخلفیة القومیة، ولعبوا دورا كبیرا في السیطرة على شمال وشمال غربي سوریا، قبل أن یتخذوا من ریفي إدلب الغربي واللاذقیة الشمالي مقرا لمستوطناتهم مع عائلاتهم التي هاجرت معهم .

المصرى اليوم

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