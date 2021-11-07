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طارق يحيى عن مباراة القمة: لاعبو ارتكبوا أخطاء ساذجة

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طارق يحيى عن مباراة القمة: لاعبو الزمالك ارتكبوا أخطاء ساذجة طارق يحيى عن مباراة القمة: لاعبو ارتكبوا أخطاء ساذجة

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أكد طارق يحيى، نجم الأسبق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك/ ارتكبوا أخطاء ساذجة، خلال مباراة القمة، أدت إلى الخسارة بنتيجة كبيرة.

وتعرض الزمالك للخسارة أمام الأهلي، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال طارق يحيى، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» :«لاعبو الزمالك قدموا أداءُ سيئًا للغاية خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي، حيث فقدوا تركيزهم وارتكبوا أخطاء ساذجة، ونجح لاعبي الأهلي في استغلال الأخطاء وهو ما أدى إلى خسارة الفريق بنتيجة كبيرة».

وأضاف :«جميع اللاعبين يتحملون مسؤولية الهزيمة، وليس لاعب بعينه أو الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني».

وتابع :«هؤلاء اللاعبين هم الذين فازوا ببطولة الدوري الموسم الماضي، ولم يتعرضوا للهزيمة في 25 مباراة متتالية، القصة (يوم ليك ويوم عليك)، ريال مدريد اتغلب سبعة، والأهلي اتغلب بخماسية نظيفة من صن داونز ومانشستر يونايتد خسر أمام ليفربول بخماسية نظيفة».

المصرى اليوم

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