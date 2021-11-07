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قال أحمد عبدالرؤوف، لاعب الزمالك السابق، إنه ليس غاضبا من لاعبي الزمالك بعد هزيمة الأبيض أمام الأهلي بالقمة 123 التي أقيمت مساء الجمعة.

وأضاف أحمد عبدالرؤوف، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»،:«لست غاضبا من لاعبي الزمالك بعد الخسارة من الأهلي وأحمل كارتيرون مسئولية الهزيمة».

وتابع:«خروج أوباما من المباراة أراح لاعبي الأهلي، موسيماني ترك الكرة للزمالك في أول ربع ساعة في المباراة تميهدا لاختراق دفاعاته».

وأردف:«الضغط العالي على لاعبي الاهلي سبب خسارة الزمالك، وطارق حامد عاني في وسط الملعب بدون مساندة، ورحيل فرجاني ساسي أحدث ضعفا كبيرا في هذا المركز».