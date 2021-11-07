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جلسة حاسمة للخطيب مع موسيماني.. مجدي عبد الغني يكشف التفاصيل

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جلسة حاسمة للخطيب مع موسيماني.. مجدي عبد الغني يكشف التفاصيل جلسة حاسمة للخطيب مع موسيماني.. مجدي عبد الغني يكشف التفاصيل

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قال الإعلامي مجدي عبدالغني، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يعقد جلسة خاصة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب عودة الأخير من بلاده حيث سافر إلى هناك عقب مباراة القمة من أجل قضاء أجازة عدة أيام.

وأضاف عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية أن محمود الخطيب، يرغب في مناقشة عدة أمور مع موسيماني، يأتي في مقدمتها ملف العروض التي بدأت تصل لبعض لاعبي الفريق بشكل ودي الأيام الماضية من أجل التعاقد معهم في يناير المقبل.

وشهدت الفترة الماضية إرتباط أكثر من أسم في الأهلي بعروض محلية وخارجية وهو ما سيُناقشه الخطيب مع موسيماني

وسافر موسيماني إلى جنوب أفريقيا في الساعات الماضية، عقب فوز الأهلي على 5\3 في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

ويعود المدرب الجنوب افريقي، إلى القاهرة الأربعاء المقبل بعد إنتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة خمسة أيام عقب القمة.

المصرى اليوم

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