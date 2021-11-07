ميدو: محمود علاء يتعرض لهجوم شرس.. واختيارات كيروش «غريبة»

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أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يتعرض لهجوم جماهيري شرس خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد حسام «ميدو» في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الحياة» :«محمود علاء، يتعرض لهجوم جماهيري شرس، مما جعله يظهر بمستوى سلبي في الفترة الأخيرة، التي كان أخرها أمام الأهلي»، مضيفًا: «أتمنى من جماهير الزمالك مساندة اللاعب في الفترة المقبلة وتدعمه».

وعن قائمة منتخب مصر، لمباراتي انجولا والجابون، قال: «استبعاد طارق حامد من القائمة خاطئ للغاية، واختيارات كارلوس كيروش غريبة في قائمة معسكر شهر نوفمبر».

يُذكر أن المنتخب سوف يلتقي مع انجولا والجابون، يومي 12 و16 نوفمبر الجاري، في إطار مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.