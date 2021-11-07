عاجل ..«الأوقاف» تنشر تعميماً جديداً وتدعو إلى سرعة رفع صناديق التبرعات من المساجد

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أصدرت وزارة الأوقاف تعميماً جديداً ستقوم بتوزيعه على جميع مديريات وإدارات الأوقاف على مستوى الجمهورية تحت عنوان «تعميم هام جدًا» .

وجاء في نص تعميم وزارة الأوقاف الجديد: «ينبه مشددًا على الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف بعدم تلقي أية مبالغ نقدية تحت أي مسمى، وتوجيه أهل الفضل حال رغبتهم في التبرع أو سؤالهم عنه إلى أرقام الحسابات التالية:

1. حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم (9/80274/450/9). 2. حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).وحساب مجلس الإدارة الرسمي حال وجوده. ولا يتم طلب ذلك إلا عند السؤال عنه فقط، لحين تصميم بيان مكتوب بمعرفة القطاع الديني يتم تعليقه بلوحة البيانات.

مع التأكيد على سرعة رفع جميع الصناديق القائمة فورا. ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية لما يمثله ذلك من جمع للأموال في غير الأحوال المصرح بها قانونًا واستغلال للوظيفة العامة في جمع الأموال بدون وجه حق. ونهيب بأهل الفضل الكرام عدم دفع أية مبالغ نقدية تحت أي مسمى لأي من العاملين بالأوقاف. هذا للعلم والإحاطة واتخاذ اللازم.