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نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي فيديو مصور من داخل قصر القبة بعد تطويره. ويظهر فيه قصر القبة في حلته الجديدة، بشكل متميز، وموضحاُ ما حدث من تطوير داخل القصر الذي تصل مساحته إلى 190 فدانا.

وفي المقطع الذي نشره المتحدث باسم رئاسة الجمهوية المصرية، يظهر إنشاء متحف مركبات قصر القبة، والتي تضم مجموعة نادرة من السيارات التي استخدمت في عصور مختلفة لحكام مصر، من العهد الملكي وحتى الآن.

حيث تضمن الفيديو مراحل التطوير والتي شملت إنشاء متحف مركبات قصر القبة، وإنشاء ملاعب رياضية، وتطوير الحدائق الداخلية، وتطوير منطقة النافورة، وإنشاء مسرح ومطعم، وتطوير شجرة الجميزة التاريخية، وتطوير الصوب الملكية وحديقة الورد، وإنشاء مجمع المزارع وتطوير الصوب الزراعية المنتجة، وإنشاء متحف قصر القبة.

- فيديو قصر القبة بعد تطويره -

وقد افتتح القصر رسميا في يناير 1873، واستمر البناء ٦ سنوات، (١٨٦٧- ١٨٧٢)، ويضم القصر حدائق شاسعة بها مجموعة كبيرة من الأشجار والنباتات والتحف والنوادر، وشهد أحداثا تاريخية كبيرة.