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عصام عبدالفتاح: زيزو لا يستحق الطرد أمام الأهلي.. وقمة الدور الثاني بحكام مصريين

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عصام عبدالفتاح: زيزو لا يستحق الطرد أمام الأهلي.. وقمة الدور الثاني بحكام مصريين عصام عبدالفتاح: زيزو لا يستحق الطرد أمام الأهلي.. وقمة الدور الثاني بحكام مصريين

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أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن إلقاء كرة أثناء ضربة الجزاء كان غير مؤثر على اللعبة.

وأوضح عبد الفتاح في تصريحات متلفزة أن الحكم الرابع لم يعلم على الاطلاق من تسبب في إلقاء الكرة.

وأشار إلى أن لقاء القمة بمستواه التحكيمي المميز يجعل مباراة الدور الثاني أيضا بحكام مصريين.

وأشاد عصام عبدالفتاح بمستوى محمد عادل حكم مباراة القمة قدم مباراة رائعة، وركلات الجزاء الثلاثة صحيحة، مشيرًا إلى أن مستواه جعل المباراة تخرج بشكل جيد.

وأكمل: «أحمد سيد زيزو لاعب لا يستحق الطرد بعد تدخله على محمد مجدي أفشة بالأمس».

المصرى اليوم

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