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ميدو : كارتيرون ارتكب كوارث فنية في القمة.. والحظ خدم الأهلي

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ميدو : كارتيرون ارتكب كوارث فنية في القمة.. والحظ خدم الأهلي ميدو : كارتيرون ارتكب كوارث فنية في القمة.. والحظ خدم الأهلي

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أكد أحمد حسام ميدو، نجم السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أرتكب كوارث في مباراة القمة، مشيرا إلى أن هناك بعض اللاعبين كان يجب خروجهم مبكرا من المباراة.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية :«الحياة»: «كان يجب خروج حمزة المثلوثي وعمر السعيد في بداية الشوط الثاني، خاصة أن المثلوثي ظهر فاقد الثقة في الشوط الثاني وهذا أثر على الأداء الدفاعي للفريق».

وتابع: «الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي ذاكر نادي الزمالك كويس قبل اللقاء».

واشار إلى أن الكرة خدمت الأهلي في مباراة القمة، مشيرا إلى أن التوفيق كان بجانب المارد الأحمر.

وتابع:«الحظ عاند نادي الزمالك في مباراة القمة، وأن توقيت الأهداف أثر في نتيجة اللقاء»، مضيفا: «تركيز لاعبي الأهلي في المباراة كان أكبر من لاعبي الزمالك».

المصرى اليوم

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