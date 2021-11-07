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تحدث المالي أليو ديانج لاعب خط وسط النادي الأهلي عن الفوز على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في بطولة الدوري المصري.

وقال ديانج في تصريحات عبر قناة صدى البلد «قدمنا أداء جيد في المباراة بالأمس ونفذنا تعليمات المدير الفني، والحمد لله فزنا بخمسة أهداف».

وتابع «ارغب دوما ان اكون أفضل في الملعب من أجل مساعدة الفريق في كل مباراة، أحاول تقديم أفضل مستوى لي طوال المباراة».

وأضاف «ليست أول مرة نلعب ضد الزمالك، نخوض أي مباراة بغرض السيطرة عليها، لعبنا من قبل ضد الزمالك تحت قيادة موسيماني، استطعنا تنفيذ تعليمات المدير الفني فسيطرنا على اللقاء وأصبحت المباراة سهلة».

وأتم حديثه:«حاولنا بالفعل تسجيل أهداف أكثر من الخمسة، تسجيل 5 أهداف في الديربي أمام نادي الزمالك أمر ليس بالسهل والحمد لله على النتيجة».