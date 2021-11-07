جدول مباريات اليوم الأحد 7-11-2021 والقنوات الناقلة لمواجهات ليفربول وديربي ميلان وتوتنهام

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تقام اليوم الأحد 7-11-2021 العديد من المواجهات النارية في الدوريات العالمية، أبرزها مواجهة فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره وست هام يونايتد، وإنتر أمام ميلان في قمة الدوري الإيطالي، وأتلتيكو مدريد مع فالنسيا في الدوري الإسباني، وليون ضد استاد رين في الدوري الفرنسي.

ليدز ضد ليستر، 4 عصرا، بين سبورت بريميم 3.

ايفرتون ضد توتنهام، 4 عصرا، بين سبورت بريميم 1.

أرسنال ضد واتفورد، 4 عصرا، بين سبورت بريميم 2.

وست هام ضد ليفربول، 6.30 مساءا، بين سبورت بريميم 1.

فياريال ضد خيتافي، 3 عصرا، بين سبورت 1.

فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد، 5.15 مساءا، بين سبورت 1.

ريال بيتيس ضد إشبيلية، 10 مساءا، بين سبورت 1.

مارسيليا ضد ميتز، 4 عصرا، بين سبورت 2.

ريمس ضد موناكو، 4 عصرا، بين سبورت 2.

ستاد رين ضد ليون، 9.45 مساءا، بين سبورت 2.

نابولي ضد هيلاس فيرونا، 7 مساءا، يوتيوب الدوري الإيطالي.

ميلان ضد إنتر، 9.45 مساءا، يوتيوب الدوري الإيطالي.

يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره وست هام عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة - السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة , السعودية - الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات , دبي، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 7-11-2021

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

قبل مواجهة #وستهام_ليفربول مساء الغد! ???? لنستمتع بثلاثية مُذهلة للريدز من زيارتنا لملعب وست هام الموسم الماضي ????pic.twitter.com/oHy1a94moL

— نادي ليفربول (@LFC_Arabic)

قبل مواجهة #وستهام_ليفربول مساء الغد! 👊



لنستمتع بثلاثية مُذهلة للريدز من زيارتنا لملعب وست هام الموسم الماضي 😍pic.twitter.com/oHy1a94moL — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 6, 2021

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم الاحد 7-11-2021 اضغط هنــــا

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تشكيل ليفربول المتوقع ضد وست هام في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 7-11-2021

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ارنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون - فابينهو - كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - جوتا.

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