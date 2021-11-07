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البرلمان العربي : الاعتداء على مطار أبها عمل إرهابي وانتهاك للقانون الدولي

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البرلمان العربي : الاعتداء على مطار أبها عمل إرهابي وانتهاك للقانون الدولي البرلمان العربي : الاعتداء على مطار أبها عمل إرهابي وانتهاك للقانون الدولي

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أدان البرلمان العربي محاولة الاستهداف الإرهابي الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي بطائرة مفخخة، مشيدا في الوقت ذاته بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية والتي نجحت في إحباط هذا الهجوم العدائي الحوثي. وأكد البرلمان العربي أن هذا الاعتداء الإرهابي الخسيس، تجاه المملكة العربية السعودية، يؤكد الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيا، وارتكابها جرائم حرب بسبب استهدافها الدائم للمدنيين، والأعيان المدنية وتهديدها حياة المسافرين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة ممن يستخدمون مطار أبها الدولي.

وطالب البرلمان العربي بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة هذه الميليشيا الإرهابية، عن الجرائم التي تقوم بها وانتهاكها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجددا تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

المصرى اليوم

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