إسرائيل : شركة «إن.إس.أو» لا علاقة لها بالحكومة

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أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم السبت، أن شركة «إن.إس.أو»، التي تم إدراجها على القائمة الأمريكية السوداء بزعم إساءة استخدامها برامج التجسس، لا علاقة لها بالحكومة الإسرائيلية.

وقال لابيد في مؤتمر صحفي في القدس إن «إن.إس.أو» شركة خاصة، وإنها ليست مشروعا حكوميا، بحسب «رويترز».

وأضاف الوزير الإسرائيلي: «علاوة على ذلك حتى لو كانت متخصصة فإنها لا علاقة لها بسياسات الحكومة الإسرائيلية».

وهذه أول تصريحات علنية من وزير إسرائيلي بارز منذ إعلان وزارة التجارة الأمريكية إدراج الشركة على القائمة السوداء يوم الأربعاء الماضي.