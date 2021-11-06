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أثناء مشاركته في مهمة رسمية.. وفاة مسؤول بـ«البحوث الإسلامية» بنيجيريا

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أثناء مشاركته في مهمة رسمية.. وفاة مسؤول بـ«البحوث الإسلامية» بنيجيريا أثناء مشاركته في مهمة رسمية.. وفاة مسؤول بـ«البحوث الإسلامية» بنيجيريا

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توفي محمد ياسين حمدي، مدير عام الإدارة العامة للبعوث والإيفاد بمجمع البحوث الإسلامية، السبت، أثناء مشاركته في مهمة رسمية مع وفد الأزهر إلى نيجيريا.

ونعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ببالغ الأسى والحزن وفاة محمد ياسين حمدي، مؤكدا أنه كان نموذجًا للإخلاص والدقة والانتظام في العمل وتحمّل المسئولية خلال فترة تولية إدارة الابتعاث.

كما تقدم المجمع بكامل إداراته بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلين الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل عمله في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

المصرى اليوم

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