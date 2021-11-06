لم يرحم توسلات أمه.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة في واقعة قتل ابن والديه بالإسكندرية

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واصلت النيابة العامة في الإسكندرية، التحقيق مع المتهم بقتل والديه طعنا بسلاح أبيض بمنطقة الحضرة الجديدة، دائرة قسم شرطة باب شرق.

وكشف التحقيقات التي تجرى، بإشراف المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، أن نجل الضحيتين- مرتكب الواقعة- كان يعمل بإحدى الدول العربية، وترك زوجته للإقامة مع والديه بالشقة محل الواقعة بالعقار رقم 16 شارع المدينة المنورة بالحضرة الجديدة، إلا أنه حدثت خلافات أسرية بينهم بسبب رفض والديه خروج الزوجة من المنزل خلال سفر الزوج.

ووفقا للتحقيقات، تركت زوجة المتهم المنزل لوالديه واستأجرت شقة أخرى نقلت إليها العفش، وعند عودة الزوج من الخارج اشتكت له من تصرفات والديه، وطلبت منه إعادتهما لقريتهما بكفر الشيخ وترك الشقة لهما مرة أخرى.

وكشفت التحريات توجه المتهم إلى منزل أسرته وبحوزته «جوانتي» ما يعني عقده العزم للتخلص منهما دفاعا عن زوجته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تشاجر مع والده وطالبه بالتنازل عن كل أملاكه له، فرفض الوالد ما أدى إلى غضبه فقتله بطعنات متعددة بمختلف أنحاء الجسم، فيما كانت والدته ملازمة للفراش بسبب مرضها، فدخل عليها الغرفة ورغم توسلاتها إلا أنه أصر على قتلها خشية افتضاح أمره وسدد لها عدة طعنات قاتلة فأودى بحياتها.

وفجرت تحقيقات النيابة مفاجأة بأن زوجة الابن المتهم أبلغت شقيقة زوجها أنه ذهب لوالده ووالدته وهو عصبي ومنفعل.

وتبين أن المتهم ارتكب جريمته في الصباح الباكر معتمدا على أن سكان المنطقة لم يشاهدوه منذ سفره إلى الخارج ولن يتعرفوا عليه، إلا أن إحدى الجارات شاهدته وادعى أنه حضر لإصلاح الدش ومن أوصافه تم تحديد شخصيته.

كان ضباط مباحث مديرية أمن الإسكندرية، قد ألقوا القبض على الابن، بعدما كشفت التحريات ارتكابه الواقعة بسبب خلافات أسرية، حيث تم تحديد مكان اختبائه وإعداد كمين والقبض عليه إنفاذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وباشرت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

كان قسم شرطة باب شرق قد تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة رجل وسيدة متوفيين داخل الشقة سكنهما بالعقار رقم 16 بشارع المدينة المنورة متفرع من شارع الإزالة بمنطقة الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية.

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة «عباس.س»، 81 عاما، وزوجته «نجاة.ع» 80 عاما، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.