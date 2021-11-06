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عاجل | بيت خبرة لتشغيل ملفات الرعاية الصحية إلكترونيا

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عاجل | بيت خبرة لتشغيل ملفات الرعاية الصحية إلكترونيا عاجل | بيت خبرة لتشغيل ملفات الرعاية الصحية إلكترونيا
تعتزم وزارة الصحة الاستعانة ببيت خبرة لتطوير وتشغيل وتفعيل نظام الملف الطبي الإلكتروني في مراكز الرعاية الصحية الأولية. وحددت الوزارة مدة العقد بـ4 سنوات ميلادية، على أن يشمل مراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة التي تخدم جميع المناطق والتجمعات الصحية موزعة على 5 مناطق جغرافية.

وصف الخدمات

وتتطلع وزارة الصحة إلى تطوير وتحديث وتشغيل وتفعيل نظام الملف الطبي الإلكتروني في مراكز الرعاية الصحية الأولية بحيث يستضيف المقاول البيانات بأحد مقدمي السحابة الحاسوبية في والمعتمدة من هيئة الاتصالات السعودية، وأن يتم تطوير وتشغيل وتفعيل هذه الأنظمة بمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة بالتجمع الصحي الواحد، (Zones) أو بين المناطق (Clusters) أو بين التجمعات الصحية Zone أو بالمنطقة Cluster.

أنظمة حاسوبية

ويهدف المشروع أيضا إلى تنظيم وأتمتة وإدارة البيانات الإكلينيكة وسيرالعمل بشكل إلكتروني، وتحويل بياناتها وفهرستها في أنظمة حاسوبية مخصصة لذلك، بحيث يسهل البحث عنها واسترجاعها وتبادلها بيسر وسهولة بداخل المنطقة أو مع المناطق الأخرى.

ويتضمن المشروع تشغيل وتفعيل نظام الملف الطبي الإلكتروني للمرافق التابعة للتجمعات الصحية من مراكز رعاية صحية أولية بوزارة الصحة وربطها بالمستشفيات التابعة مع القيام بما يلزم من أعمال الصيانة والتشغيل والتركيب اللازمة لها بما يكفل صلاحيتها لأعمال وزارة الصحة وملحقاتها والتشغيل والاستعمال لمدة 24 ساعة يوميا بما فيها أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية (365 / 7 / 24).

مراكز الرعاية الأولية

الشرقية

248 مركزا

الجنوبية

521 مركزا

الشمالية

293 مركزا

الغربية

561 مركزا

الوسطى

564 مركزا

الإجمالي

2.187 مركزا

المنومون بعدد من المناطق «2020»

الرياض

145.284

العاصمة المقدسة

83.644

المدينة المنورة

83.855

القصيم

94.466

الشرقية

78.806

جدة

75.260

عسير

100.362


الوطن السعودية

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