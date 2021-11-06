عاجل | بيت خبرة لتشغيل ملفات الرعاية الصحية إلكترونيا

وصف الخدمات
وتتطلع وزارة الصحة إلى تطوير وتحديث وتشغيل وتفعيل نظام الملف الطبي الإلكتروني في مراكز الرعاية الصحية الأولية بحيث يستضيف المقاول البيانات بأحد مقدمي السحابة الحاسوبية في السعودية والمعتمدة من هيئة الاتصالات السعودية، وأن يتم تطوير وتشغيل وتفعيل هذه الأنظمة بمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة بالتجمع الصحي الواحد، (Zones) أو بين المناطق (Clusters) أو بين التجمعات الصحية Zone أو بالمنطقة Cluster.
أنظمة حاسوبية
ويهدف المشروع أيضا إلى تنظيم وأتمتة وإدارة البيانات الإكلينيكة وسيرالعمل بشكل إلكتروني، وتحويل بياناتها وفهرستها في أنظمة حاسوبية مخصصة لذلك، بحيث يسهل البحث عنها واسترجاعها وتبادلها بيسر وسهولة بداخل المنطقة أو مع المناطق الأخرى.
ويتضمن المشروع تشغيل وتفعيل نظام الملف الطبي الإلكتروني للمرافق التابعة للتجمعات الصحية من مراكز رعاية صحية أولية بوزارة الصحة وربطها بالمستشفيات التابعة مع القيام بما يلزم من أعمال الصيانة والتشغيل والتركيب اللازمة لها بما يكفل صلاحيتها لأعمال وزارة الصحة وملحقاتها والتشغيل والاستعمال لمدة 24 ساعة يوميا بما فيها أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية (365 / 7 / 24).
مراكز الرعاية الأولية
الشرقية
248 مركزا
الجنوبية
521 مركزا
الشمالية
293 مركزا
الغربية
561 مركزا
الوسطى
564 مركزا
الإجمالي
2.187 مركزا
المنومون بعدد من المناطق «2020»
الرياض
145.284
العاصمة المقدسة
83.644
المدينة المنورة
83.855
القصيم
94.466
الشرقية
78.806
جدة
75.260
عسير
100.362